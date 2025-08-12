Deportes 12-08-2025

Se concretó inyección de recursos por parte de la Corporación de Desarrollo para Deportes Linares



-El aporte fue de 5 millones de pesos



La cancha Luis “mariscal” Pacheco , fue el escenario propicio para hacer entrega de un aporte de recursos económicos para la Corporación. En la cita estuvieron presentes el presidente de la Corporación de Desarrollo , Guillermo Martínez , el alcalde de la comuna Mario Meza , el concejal Marcelo Campos Vergara y la presidenta de la Corporación albirroja Mariela Vásquez.



Fue precisamente el presidente de la administración de parquímetros , Guillermo Martínez , quien dijo que “ los linarenses a través de su participación en el sistema de parquímetros están aportando a una actividad deportiva que nosotros la enfocamos netamente al tema formativo los niños , que la juventud vaya por el buen camino realizando actividades que les permitan enfocarse de una manera óptima para su vida . Y tal como lo hizo la Corporación con la Seguridad Ciudadana , con adultos mayores , con la cultura , las mujeres abusadas , también tiene que hacerlo con el deporte , nosotros esperamos que ojalá los niños que muchas veces tienen que aportar para jugar , que este no sea el caso, y los linarenses puedan mostrar todos sus talentos . La Corporación , que es la que administra los fondos de todos los linarenses , tiene solamente una misión que es tratar de distribuir estos recursos de la mejor forma, cuesta, no es fácil , cuando hay muchas necesidades y los recursos son escasos . Nosotros nos sentimos muy contentos y tenemos la certeza que estos fondos serán bien utilizados, a lo mejor no es tanto como queríamos, pero la verdad es que la torta tiene que alcanzar para todos” .



En tanto, Mario Meza , alcalde de Linares, manifestó que “ las instituciones van a permanecer en el tiempo , qué mejor cuando hay dos instituciones que están en el corazón de la ciudad y representan un esfuerzo colectivo , en primer lugar la Corporación de Deportes Linares que no busca fines de lucro y que entre otras cosas apunta al fútbol formativo le ha dado la posibilidad a muchos niños a soñar en algún día a transformarse en un futbolista profesional, y cuando eso se genera con identidad y sentido de arraigo y de pertenencia en la ciudad que tanto queremos, es muy importante . Además, una Corporación de Desarrollo privado sin fines de lucro, que administra el sistema de parquímetros, donde cada peso que recauda de los más de 45 mil automovilistas de la comuna, lo reinvierte en acciones sociales que son tremendamente relevantes . Ojalá que esta alianza perdure a través del tiempo”.



Por su parte, el concejal Marcelo Campos, señaló :“ tuve la ocasión de intervenir para que la Corporación de Administración de Parquímetros apoyara a nuestra institución, donde esperamos que sigan aportando , y existe la posibilidad también de ver el la factibilidad de que puedan concretarse más adelante otros recursos . Creo que el club se lo merece, porque estamos a un punto de los líderes y tenemos que apoyarlos”.



Finalmente, la presidenta de la Corporación de Deportes Linares , Mariela Vásquez, dijo que “ este año el club social se ha hecho cargo de Deportes Linares, de las divisiones menores y del primer equipo . Estamos muy agradecidos que toda la comunidad se ponga la camiseta en estos 70 años del club . Reitero el llamado a los linarenses para que se sumen y podamos entre todos sacar el equipo adelante”.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo

