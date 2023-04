Deportes 06-04-2023

Se encendió el clásico: Autoridades realizaron simpática apuesta “el que pierda se tira a la piscina en sus respectivas plazas con la camiseta del rival”

Alcalde Mario Meza y concejal de Talca Ervin Castillo van por la victoria

Una singular apuesta, pero a la vez simpática fue la que sellaron ayer en el polideportivo de la calle Rengo, el edil de la comuna de Linares, Mario Meza y el concejal de Talca, Ervin Castillo, que incluso llego con la camiseta de Rangers.

¿CUÁL ES LA APUESTA?

Ambas autoridades, teniendo como testigo a la prensa, sellaron una simpática apuesta. Si el triunfo es albirrojo, el concejal Ervin Castillo, deberá ponerse la camiseta del Depo y tirarse a la pileta de la plaza de armas de nuestra ciudad. Ahora si la victoria es de los talquinos, Mario Meza, tendrá que ponerse la camiseta roja y negra y lanzarse a la pileta de la plaza de armas de ciudad del piduco.

El propio concejal de Talca, dijo que “soy fanático del más grande la región del Maule, le digo al alcalde Meza, que soñar es gratis. Creo que para Linares, siempre será una gran pretensión ganarle al más grande. Esperamos sea un lindo partido. En la noche roja y negra, Deportes Linares realizó un buen partido en Talca, donde mostró un buen rendimiento futbolístico. Yo espero que el alcalde, esté el lunes en Talca, con la camiseta de Rangers, para darse primero una vuelta completa por la plaza de armas y que se meta a la pileta aceptando la derrota. Queremos que sea una linda fiesta futbolística”.

En tanto, el alcalde albirrojo, Mario Meza dijo que “espero que Linares pueda ejercer la paternidad que tiene y que se merece este sábado con Rangers. No sólo es un clásico de la Región del Maule. Es un desafío para la institución no solamente en lo deportivo si no también en lo que se viene a futuro. Espero que el plantel actúe a la altura de las circunstancias, creemos que tendremos una buena asistencia de público, con todas las medidas de seguridad. Después de 20 años, vuelven a verse las caras y esperamos que Linares pueda quedarse con la victoria en este partido de Copa Chile”.

OPTIMISMO

Se respira un ambiente de tranquilidad y optimismo en los albirrojos. Así lo dio a conocer el técnico Luis Pérez Franco: “queremos hacer un gran partido, hace 20 años que no se juega este clásico, esperamos que llenemos el estadio. Que sea una linda fiesta y que prime el fútbol, el plantel esta optimista y con muchas ganas para realizar un buen partido. Queremos estar a la altura y ganar este encuentro para darle una alegría a nuestra hinchada y prepararnos para enfrentar a Trasandino por la competencia de Segunda Profesional”.

ULTIMO MINUTO

Definitivamente el clásico se jugará sin público visitante y tendrá un aforo de 3015 personas. Las entradas ya están a la venta en el teatro municipal durante todos estos días. No olvidar que requisito fundamental es el carnet de identidad para comprar la entrada e ingreso al Tucapel Bustamante Lastra.

Valor entradas

General $5.000

Block J $8.000

Socios $3000

Tercera Edad $ 3000

Niños Gratis Hasta 12 años

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo