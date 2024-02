Cultura 24-02-2024

Se estrenan microdocumentales “Chinchineros por el Maul”, un trabajo testimonial de la historia y riqueza del oficio

Viernes 1 de marzo, a las 20 horas





- Es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional, que tiene colaboración con otras entidades, por donde se transmitirá: www.raicesdefuego.cl; y en redes sociales: @malabarymagia, @enlamakinita, @sataldoo y @raicesdefuego.

- Se trata de la historia de dos familias reconocidas en el área, las que cuentan de su experiencia y de lo valioso que es el chinchín.





El viernes 1 de marzo, a las 20 horas, se estrenan en forma online los micro documentales Chinchineros por el Maule, proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional, del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. En la producción audiovisual se mostrará la historia y trabajo de dos familias de la región, los Casanova y Rioseco.

Éste corresponde a un trabajo de investigación que entregará un paper informativo y de análisis, además de los microdocumentales de 15 minutos cada uno que con la cooperación de distintos agentes culturales se transmitirá en forma online. Se puede ver el estreno por www.raicesdefuego.cl y en redes sociales: @malabarymagia, @enlamakinita, @sataldoo y @raicesdefuego.

Uno de los chinchineros que muestra el proyecto es Raúl Rioseco, quien aseguró que es importante que sea difundido el arte que realizan a través de estos microdocumentales, pues “hay muchos que no saben cómo funciona nuestro oficio y tampoco saben que somos Patrimonio Inmaterial de Chile. La idea es que haya apoyo de la gente y de las autoridades, para trabajar en la calle y tener los permisos correspondientes”. Además, agregó que la familia Rioseco tiene una larga trayectoria de cuatro generaciones que ha trabajado con el chinchín.

Los chinchineros cuando se presentan en la vía pública no pasan desapercibidos, pues usan trajes y zapatos bien lustrados, van con lorito, organillo, chinchín y remolinos. Siendo una presentación de música y baile que llama la atención de todos.

La mediadora entre las familias entrevistadas y también chinchinera es Paulina Cepeda, quien comenta que “la tarea se dio gracias a que yo pertenezco al oficio hace 16 años y por eso tenía localizadas las familias. En pandemia nos pusimos como meta trabajar con ellas y dar a conocer su trabajo, pues son desconocidos en la zona y la idea es reconocerles, ya que no todas las regiones tienen éstos cultores, manteniendo un oficio desde hace más de 40 años”.

Historia del Chinchinero

“Nosotros somos organilleros chinchineros; el organillo viene de origen alemán, pero el chinchinero es totalmente chileno”, asegura Rioseco.

El chinchinero es el único hombre orquesta danzante en el mundo. Llegó desde Alemania éste espectáculo, pero la danza no estaba desarrollada. Por eso, de generación en generación fueron tomando distintos pasos y giros acrobáticos que van al ritmo de la música que interpretan, que puede ser desde vals hasta cueca.