Social 30-05-2025

Se inauguran nuevas dependencias de la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica en Parral

En Aníbal Pinto 1160, a una cuadra del Hospital San José, se ubican las nuevas instalaciones que atienden a siete mil usuarios anualmente.

Esta semana se inauguraron nuevas dependencias de la Unidad de atención primaria oftalmológica (UAPO) en Parral, ubicada en Aníbal Pinto 1160. Instalaciones con sala de espera, salas de atención, estacionamiento, entre otros espacios comunes, donde se continuará atendiendo a usuarios de entre 15 a 64 años, pero con mayor comodidad y posibilidad de más prestaciones y servicios gratuitos.

A la inauguración del nuevo espacio asistieron autoridades, usuarios y representantes del área de Salud. Por su parte, el alcalde de la comuna, Patricio Ojeda, quien fue precursor por trasladar a este nuevo espacio la Unidad, comentó que “venimos a inaugurar una nueva infraestructura y un tiempo nuevo para la UAPO, la que fue invisibilizada durante mucho tiempo… Es muy importante y relevante en torno a todas las enfermedades visuales que nuestra población presenta”.

Una de las usuarias de esta “nueva casa”, es Pamela Gutiérrez, a quien le derivaron desde el Cesfam de Arrau Méndez por tener un glaucoma. “Siempre yo encontraba que el lugar donde nos atendíamos no era tan, tan adecuado. Y hoy me he llevado la sorpresa de este nuevo recinto y me siento más contenta”, comentó sorprendida la beneficiada.

Este espacio, que atiende a siete mil personas anualmente, está diseñado para acercar la atención visual a la comunidad y descongestionar los Hospitales. Entre los problemas visuales frecuentes que se tratan en la UAPO, está el vició refracción, miopía, hipermetropía, astigmatismo, glaucoma y retinopatía diabética, fondo de ojo, control de

glaucoma y otras consultas y derivaciones.

Así mismo, el director del Departamento de Salud Municipal, Darwin Maureira, comentó que “entre las prestaciones que se entregan está el fondo de ojo, atención de diabéticos, entrega de anteojos gratis y todas las atenciones por si tiene algún dolor o un golpe en el ojo. Además, tenemos sistema por hora de agendamiento que esperamos ir optimizando cada día más”.

Para ser atendidos en la UAPO, los pacientes con problemas visuales por patología diagnosticada o están en proceso de pesquisa, deben ser derivados desde Centros de salud primarios de la comuna. Así informa la encargada de la Unidad, Cynthia Roa.

Por su parte, el Jefe del Departamento de Atención Primaria de Salud y Ciclo Vital del Servicio de Salud del Maule, Nibaldo Calabrán, aseguró que “estamos muy contentos de esta inauguración de infraestructura y equipamiento que permite entregar prestación oftalmológica a nivel primario a toda la población de Parral. Esto, en términos preventivos, de rehabilitación y control”.

NUEVAS INSTALACIONES

En este Centro de salud visual y administrativa, a cargo de la matrona Isabel Cisterna, existe el área clínica compuesta por 2 box de procedimientos oftalmológicos, oficina de inscripción de per cápita de zonas rurales, unidad de gestión de la demanda de atención de salud (confección, gestión y monitorización de todas las agendas profesionales del depto. de salud) y la unidad de estadísticas, donde se realiza la monitorización de éstas, por la atención de los profesionales de salud.