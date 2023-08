Social 24-08-2023

Se inicia catastro en terreno de daños a establecimientos educacionales del Maule



- Con una visita a comunas de las cuatro provincias de la región se iniciaron las visitas a los establecimientos de la región por parte de equipos de Infraestructura de la Seremía de Educación y con el fin de evaluar directamente los eventuales daños que haya provocado el sistema frontal de los últimos días.







En viaje hacia Curicó, tras visitar San Rafael y desde la escuela La Chispa de Río Claro, el secretario regional ministerial de Educación (seremi) Francisco Varela – acompañado del alcalde Américo Guajardo- explicó que las visitas se dan aprovechando que ha pasado la lluvia, los anegamientos empiezan a desaparecer y hay conectividad vial parcialmente recuperada. Varela explicó que durante toda la emergencia se mantuvo contacto con los jefes DAEM y los propios directores de los establecimientos para monitorear la situación pero que no se había viajado hasta las comunas para no entorpecer tareas de ayuda más urgentes.







“Desde el Ministerio de Educación, nos encomendó el ministro Nicolás Cataldo estar presentes en el territorio para poder ver la magnitud de la emergencia. Y en ese sentido, en conjunto con el alcalde Américo Guajardo hemos recorrido la escuela Casas Viejas, ahora estamos en la escuela La Chispa, tenemos también información respecto a dos jardines infantiles…y desde ahí tenemos que tomar decisiones para poder retornar al servicio educativo lo antes posible… hemos avanzado ya - recordemos que Río Claro es una de las comunas que más proyectos de Emergencia tuvo adjudicados en la gestión de la emergencia anterior. Y hoy ya tenemos un avance para dar tranquilidad a las familias, a los niños, a las niñas, a los profesores, a los asistentes de la educación y a los equipos de los establecimientos para poder retornar a una escuela tan bonita como La Chispa. Nos falta limpiar, nos falta reponer el mobiliario que esté en malas condiciones. Tenemos ya también alguna noticia positiva respecto a la planta de tratamiento y respecto a electricidad y agua potable; vamos a seguir trabajando juntos por el bienestar de la comunidad educativa y ahí alcalde nuestro compromiso desde el Ministerio de Educación, desde la secreduc para poder apoyar todas las iniciativas”, dijo Varela.







Similar visión sobre el trabajo próximo manifestó el alcalde quien coincidió en la necesidad de aunar esfuerzos desde las comunas junto a Mineduc para poder ofrecer, en condiciones adecuadas, el servicio educativo.







“En una compleja situación encontramos en nuestra comuna a los establecimientos educacionales, pero nos sentimos bien y respaldados por nuestro seremi. Sabemos y creemos en él, la confianza que nos ha entregado, sabemos y hemos sentido en otras ocasiones el respaldo que nos ha brindado como él lo dijo. En otras ocasiones hemos sido bien beneficiados con los proyectos de emergencia, la comuna en Chile que más recursos hemos obtenido. En esta ocasión no me cabe la menor duda, así como hemos trabajado mancomunadamente junto a nuestro seremi, sabemos que en esta ocasión vamos a recibir nuevamente el respaldo de él y de hoy mismo vamos a comenzar a trabajar junto a nuestros equipos para poder contar y levantar nuestros establecimientos educacionales y nuestros niños y nuestros funcionarios nuevamente tengan sus dependencias como se debe”.







COORDINACIÓN Y DESPLIEGUE







Mientras Varela se desplegaba viajando hacia el norte de la región, el director provincial de Curicó, Rodrigo Castro, hacía lo propio avanzando hacia el sector de la costa de la misma provincia; su par de Talca, Juan Pedro Muñoz, visitaba la comuna de Constitución y la zona costera. En tanto la directora provincial de Cauquenes, Edna Jara, coordinaba acciones y supervisaba la realización del Congreso Pedagógico; y la autoridad provincial de Linares, visitaba establecimientos de la capital provincial y la comuna de Longaví.







En cuanto a los servicios asociados y dependientes de Mineduc, el seremi coordinó que el director regional de Junji se desplazara hacia establecimientos de educación parvularia de Curicó y San Rafael, que desde la dirección regional de Integra se intensificara el monitoreo de las salas cuna, y que el director (s) de Junaeb supervisara estrechamente durante esta jornada las acciones de alimentación en Curicó, Sagrada Familia, Linares, Villa Alegre, y Río Claro. En cuanto a la Superintendencia de Educación, su director regional coordinó poner a disposición del Ministerio de Desarrollo Social dos vehículos con chofer para transportar funcionarios que apliquen la Ficha Básica de Emergencia.







El seremi Varela destacó la voluntad y trabajo de los alcaldes y sus equipos municipales de educación que se esfuerzan por volver a entregar el servicio educativo lo antes posible y en ese sentido hizo saber que comunas como Cauquenes, Retiro, San Javier, Colbún, Chanco, Pelluhue, entre numerosas otras regresarán a clases este jueves, exceptuando aquellos establecimientos que aún mantengan personas albergadas.







Finalizó recordando a padres y apoderados informarse sobre el retorno a clases a través de canales oficiales como las páginas de Mineduc, la propia seremía, las páginas web de los municipios o los mismos establecimientos.