miércoles 08 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Social 08-10-2025
    Se inició la postulación al Subsidio de Arriendo 2025
    Publicidad 12

    Desde ayer y hasta el viernes 14 de noviembre, estará abierto el llamado regular 2025 para postular al Subsidio de Arriendo.
    Este aporte estatal consiste en una ayuda temporal que entrega hasta 170 UF al año (más de $6 millones), con un tope mensual de 4,2 UF ($166.000 aproximadamente), para utilizarse en el arriendo de una vivienda. El costo mensual de aquello no debe superar el valor de 11 UF (cerca de $434.000).
    En ese sentido, el subsidio ayuda a complementar el presupuesto que tiene una familia para arrendar.
    CÓMO Y DÓNDE POSTULAR
    La convocatoria estará abierta hasta el 14 de noviembre, permitiendo que los postulantes se organicen y puedan hacer el trámite de forma presencial u online.
    Si escogen la primera opción, el procedimiento se realiza en las oficinas del Serviu de cada región.
    Freddy Mora | Imprimir | 116

    Otras noticias

    Levantamiento de Trabajando.com: Radiografía del migrante en el mercado laboral chileno: 11% de los postulantes son extranjeros
    Levantamiento de Trabajando.com: Radiografía del migrante en el mercado…
    Masivo de zumba para la concientización sobre el cáncer de mama fue todo un éxito en el Maule
    Masivo de zumba para la concientización sobre el cáncer de mama fue todo…
    Gira Teletón confirma el regreso del tren por el sur: recorrido comenzará con gran show en Curicó
    Gira Teletón confirma el regreso del tren por el sur: recorrido comenzará…
    Hipertensión en Chile: cifras, riesgos y recomendaciones para controlarla en casa
    Hipertensión en Chile: cifras, riesgos y recomendaciones para controlarla…
    Mes de Personas Mayores: piden proteger una vejez digna
    Mes de Personas Mayores: piden proteger una vejez digna
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para