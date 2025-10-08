Hoy
miércoles 08 de octubre del 2025
Social 08-10-2025
Se inició la postulación al Subsidio de Arriendo 2025
Desde ayer y hasta el viernes 14 de noviembre, estará abierto el llamado regular 2025 para postular al Subsidio de Arriendo.
Este aporte estatal consiste en una ayuda temporal que entrega hasta 170 UF al año (más de $6 millones), con un tope mensual de 4,2 UF ($166.000 aproximadamente), para utilizarse en el arriendo de una vivienda. El costo mensual de aquello no debe superar el valor de 11 UF (cerca de $434.000).
En ese sentido, el subsidio ayuda a complementar el presupuesto que tiene una familia para arrendar.
CÓMO Y DÓNDE POSTULAR
La convocatoria estará abierta hasta el 14 de noviembre, permitiendo que los postulantes se organicen y puedan hacer el trámite de forma presencial u online.
Si escogen la primera opción, el procedimiento se realiza en las oficinas del Serviu de cada región.
Freddy Mora | Imprimir | 116
Otras noticias
Levantamiento de Trabajando.com: Radiografía del migrante en el mercado…
Masivo de zumba para la concientización sobre el cáncer de mama fue todo…
Gira Teletón confirma el regreso del tren por el sur: recorrido comenzará…
Hipertensión en Chile: cifras, riesgos y recomendaciones para controlarla…
Mes de Personas Mayores: piden proteger una vejez digna