Social 08-10-2025

Se inició la postulación al Subsidio de Arriendo 2025



Desde ayer y hasta el viernes 14 de noviembre, estará abierto el llamado regular 2025 para postular al Subsidio de Arriendo.

Este aporte estatal consiste en una ayuda temporal que entrega hasta 170 UF al año (más de $6 millones), con un tope mensual de 4,2 UF ($166.000 aproximadamente), para utilizarse en el arriendo de una vivienda. El costo mensual de aquello no debe superar el valor de 11 UF (cerca de $434.000).

En ese sentido, el subsidio ayuda a complementar el presupuesto que tiene una familia para arrendar.

CÓMO Y DÓNDE POSTULAR

La convocatoria estará abierta hasta el 14 de noviembre, permitiendo que los postulantes se organicen y puedan hacer el trámite de forma presencial u online.

Si escogen la primera opción, el procedimiento se realiza en las oficinas del Serviu de cada región.

