Social 10-10-2024

Se inició nuevo proceso de admisión para Cabo 2do. de secretaría para Carabineros de Chile



Como es habitual durante el año, la Institución de Carabineros de Chile inicia procesos de admisión para desarrollar diversas labores; en esta ocasión es proporcionar apoyo técnico administrativo y secretarial a las diferentes áreas de gestión; con el propósito de centralizar, tramitar y revisar documentos que ingresan y egresan a los estamentos institucionales y contribuir a la optimización de los métodos documentales; por ello se buscan personas que quieran postular a Cabo 2do.de Secretaría.

Dentro de los requisitos que se solicitan se destaca ser chileno (a) y ser soltero (a); además, las personas que opten por postular deben tener entre los 18 y los 30 años (según el decreto 354) y conservar una salud compatible con el cargo mencionado y, mantener su enseñanza media completa.

A los interesados, los invitamos a no dejar pasar está importante oportunidad laboral y no olvides que el proceso es vía On Line y, la fecha final para postular es el día viernes 25 de octubre.