Agricultura 17-08-2025

Se realizará inédito seminario tecnológico para mejorar la gestión del agua en el Maule

• Es un encuentro único para modernizar la gestión hídrica en la región, mediante alianza entre la Comisión Nacional de Riego, la Junta de Vigilancia del Río Maule y Riego Maule sur.



En el marco de un trabajo conjunto entre la Junta de Vigilancia del Río Maule (JVRM), Riego Maule Sur y la Comisión Nacional de Riego (CNR), se desarrollará un inédito seminario tecnológico orientado a fortalecer la implementación de soluciones innovadoras para la gestión del agua, en el contexto de la Ley 18.450.

El próximo 21 de agosto, a partir de las 09:30 horas, en el Centro de Eventos Termas de Panimávida (comuna de Colbún), se realizará el seminario “Tecnologías para la Gestión de las Organizaciones de Usuarios de Agua”.

Empresas líderes en telemetría, automatización y control de compuertas presentarán innovaciones que permiten optimizar la distribución y uso del agua en canales y ríos. El Presidente de la JVRM, Juan Pablo Herrera, comentó que “quisiera invitarles a este Seminario… Durante la jornada conoceremos las tecnologías disponibles en el mercado para medir y distribuir agua; medir se ha convertido en una necesidad crítica para asegurar una gestión sustentable del recurso hídrico. Es más, lo que no se mide, no se puede gestionar”.

El Presidente explicó que esto es la base para una gestión eficiente y transparente del agua. “Por ello reitero la invitación a las Juntas de Vigilancia y Canalistas a participar de este importante encuentro”, dijo Juan Pablo Herrera.

TECNOLOGÍA, EXPERIENCIAS Y CONEXIÓN DIRECTA CON PROVEEDORES

Este evento —único en su tipo a nivel nacional— reunirá a los principales referentes tecnológicos de Chile, quienes presentarán sus soluciones y atenderán consultas en stands informativos. Los asistentes podrán comparar, evaluar y conocer de primera mano las herramientas disponibles para fortalecer la gestión en sus organizaciones.

UN PASO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL AGUA

El Seminario está dirigido, especialmente, a organizaciones de usuarios de agua, y busca ser un espacio para el intercambio de experiencias y la adopción de nuevas tecnologías. Esta iniciativa representa un paso concreto hacia la transformación digital en el Maule, promoviendo una gestión moderna, sustentable y resiliente frente a los desafíos del cambio climático y la creciente escasez hídrica.





