Social 12-09-2025

Se viene el “18”: cómo las pymes pueden planificar el pago del aguinaldo en Fiestas Patrias



● El experto tributario Maxxa, Diego Plaza, afirma que las pymes deben estar atentas a la obligatoriedad del aguinaldo en condiciones específicas. Además, entrega consejos de cómo calcular un monto que no ponga en riesgo el equilibrio financiero del negocio.



Las Fiestas Patrias son una instancia de celebración, pero también implican un desafío para las pymes que deben enfrentar gastos adicionales por el pago de aguinaldos. Este desembolso puede tensionar la liquidez y afectar la estabilidad del negocio si no se gestiona con anticipación.



Independientemente del rubro, las empresas deben planificar adecuadamente el pago del aguinaldo para mantener sus finanzas ordenadas. Diego Plaza, experto tributario de Maxxa, fintech de servicios financieros para pymes, entrega consejos para que las pequeñas y medianas empresas enfrenten adecuadamente esta situación.

OBLIGATORIO EN CIERTOS CASOS

A diferencia de otros países de América Latina, en Chile el aguinaldo no es obligatorio para el sector privado. Sin embargo, existen instancias donde sí debe aplicarse, como cuando está contemplado en una negociación colectiva o si está estipulado en el contrato de trabajo.

“El aguinaldo es obligatorio si el empleador se ha comprometido contractualmente a pagarlo. A pesar de lo anterior, existe jurisprudencia en que podría constituirse en una cláusula tácita si se ha otorgado en forma periódica y constante, pero se trata de una situación que requiere evaluarse caso a caso”, advierte Plaza.

Por otra parte, el experto de Maxxa señala que las pymes deben tener en cuenta que los aguinaldos son imponibles, lo que significa que deben integrarse a la remuneración sobre la cual se calculan los impuestos y cotizaciones obligatorias del trabajador. “Si se entrega un aguinaldo no imponible, se incurre en una falta a la ley laboral que implica una multa pecuniaria”, alerta.

MONTO DE AGUINALDOS

Así como la entrega del aguinaldo no es obligatoria en el sector privado, tampoco existe una normativa que establezca los montos a pagar, a diferencia del sector público. Por ello, su cálculo depende de la política interna y de la situación financiera de cada empresa. Como referencia, un estudio de Pluxee publicado en 2025 indica que, entre quienes recibieron aguinaldo el año pasado, más del 60% obtuvo entre $50.000 y $80.000, mientras que cerca del 25% recibió montos entre $20.000 y $50.000.

De acuerdo a Plaza, en la práctica las empresas se guían por los beneficios entregados en años anteriores o por referencias de mercado, buscando una cifra coherente y sostenible.

“La clave está en proyectar este gasto con anticipación, considerando el historial de aguinaldos, la evolución de los montos entregados y la situación financiera actual. Un buen cálculo permite entregar un beneficio competitivo dentro del mercado, que motive a los trabajadores, pero sin comprometer la estabilidad de la pyme”, señala el experto de Maxxa.





