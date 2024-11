Social 17-11-2024

Se viene la Expo Flores del Maule en Mall Go Florida Talca

Pequeños productores, usuarios de INDAP, darán vida este viernes 22 y sábado 23 de noviembre a la Expo Flores del Maule, evento organizado por este servicio del agro con la colaboración del Gobierno Regional del Maule y del Mall Go Florida de Talca.

La feria fue lanzada oficialmente este viernes, junto al ministro de agricultura Esteban Valenzuela, el director regional de INDAP Jorge Céspedes, la seremi de agricultura Claudia Ramos, el gerente de operaciones del Mall Go Florida Eduardo Arce y floristas de la región.

El evento, según destacó el director regional de INDAP Jorge Céspedes, es parte de la Estrategia Regional de Desarrollo de la Floricultura, impulsada por INDAP, que busca visibilizar a los productores de flores de la región y potenciar este rubro productivo que está mayoritariamente en manos de mujeres rurales. “Es una actividad que hemos venido planificando durante todo el año, que responde a una estrategia de desarrollo que hemos establecido como política pública, que alberga a las mujeres rurales y principalmente en un piloto que hemos desarrollado en la comuna de San Clemente, de Maule y de Río Claro que nos permite poder avanzar en un desafío que tenemos y que hemos enfrentado en forma colaborativa y conjunta.”

Céspedes agradeció también la colaboración del Mall Go Florida, que ha permitido la realización de esta feria en sus instalaciones, así como también la realización de varios Mercados Campesinos a lo largo de todo el año.

El ministro de agricultura Esteban Valenzuela, valoró este tipo de eventos que acercan el campo a la ciudad y ponen a disposición de los consumidores productos sanos y frescos, y en este caso flores que dijo, ayudan a tener lugares más saludables. “Mercado significa intercambio, y necesitamos el intercambio más cercano a las personas, de calidad. Además, Chile requiere seguridad alimentaria, más frutas y verduras frescas, que lo aportamos, mieles, productos de calidad, pero también hay que alimentar la convivencia, el amor, el reconocimiento, la salud mental, y en eso el aporte de las flores, porque no solo es la venta de flores, también de plantas, de helechos, suculenta, para tener lugares más saludables, creo que también es estratégico.”

El gerente de operaciones de Mall Go Florida, Eduardo Arce, señaló que este centro comercial viene trabajando desde hace cerca de un año junto a INDAP apoyando la realización de Mercados Campesinos y ferias de emprendedores abriendo nuevos espacios de comercialización para los pequeños productores. “Durante el año hemos tenido una serie de actividades apoyando a INDAP. Me parece que esta actividad del Mercado Campesino es una bonita forma de ir cerrando el año, para seguir confirmando esta alianza público-privado, para apoyar a los emprendedores, consideramos que los emprendedores son el primer eslabón de nuestra economía y que hay que darle nuevos dinamismos, nueva sinergia.”

Carolina Valdés, productora de flores de la comuna de Maule, fue una de las floristas participantes en el Lanzamiento de la Expo Flores del Maule. Ella invitó a toda la comunidad visitar esta gran feria. “Para nosotros es súper importante que la comunidad conozca lo que nosotros producimos, la variedad de flores que estamos produciendo en la comuna y en la región. Por eso quiero invitar a toda la gente de la región y el país para que vengan a la Expo Flores del Maule el viernes 22 y sábado 23 de noviembre, quedan todos cordialmente invitados a conocer lo que hacemos y habrá muchas cosas más.”

La feria, tendrá una entrada gratuita y contará con stands de productores de flores de corte, flores en maceta y arreglos florales, además de productores de vinos, artesanías, licores artesanales, quesos, conservas, mermeladas, pastas y mucho más. Además de charlas de capacitación en el rubro y talleres de floristería.