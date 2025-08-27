jueves 28 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 27-08-2025
    SEC clausura planta clandestina que tenía 4 mil cilindros de gas licuado en la comuna de Maule
    La Dirección Regional Maule de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, con el apoyo de profesionales de la Región Metropolitana, RM, del mismo organismo, clausuraron una planta clandestina de gas, que se encontraba operando en la comuna de Maule, la que contaba con 4 mil cilindros almacenados.
    Al llegar personal fiscalizador a la planta, ubicada en Loteo El Molino Unihue N°4, en compañía de personal del municipio local y de Carabineros, pudo constatar la presencia de una Central de Gas Licuado Petróleo, GLP (tanques de superficie), camiones, cilindros y máquinas para envasar cilindros, todo lo cual se encontraba sin estar registrado ante la SEC, lo cual, por supuesto, constituye una infracción a la normativa y un eventual riesgo para las personas.
    Junto con la clausura, se instruyó a la empresa responsable, RUTA GAS, la inmediata regularización de la Central y Planta de envasado, a fin de que se cumpla con todas las exigencias que impone la normativa de combustibles mientras que a la empresa GASPARIN se instruyó la declaración del Almacenamiento de Cilindros de GLP no declarado.
    El Director Regional de SEC Maule, Vicente Marinkovic, sostuvo que “aquí lo que se debe priorizar es la seguridad de las personas, por lo que apenas se comprobaron estos incumplimientos se ordenó la clausura de esta planta, a fin de evitar eventuales riesgos para las personas. Esperamos que la empresa responsable regularice estas instalaciones cuanto antes, para que la instalacón pueda operar sin mayores problemas”.
    En relación a los cilindros existentes, desde la SEC señalaron que se pudo constatar que varias de las 4 mil unidades, estaban con gas licuado, lo cual es señal inequívoca de almacenamiento y eventual llenado de cilindros de GLP en un recinto no declarado ante la SEC.
    Finalmente, desde la SEC hicieron un llamado a seguir las cuentas oficiales de la SEC en Redes Sociales: Instagram (@sec_chile), LinkedIn (Superintendencia de Electricidad y Combustibles – SEC), X (@SEC_cl) y Superintendencia SEC (Facebook), donde la ciudadanía podrá acceder a información útil y consejos de seguridad para el uso de los energéticos.
