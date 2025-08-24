Policial 24-08-2025

SEC instruye a CGE suspender facturación a clientes afectados por problemas en la toma de lectura de medidores en O’Higgins y Maule



La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, instruyó a la empresa distribuidora CGE abstenerse de facturar consumos eléctricos a los clientes de las regiones de O’Higgins y Maule que se vieron afectados por retrasos en la toma de lectura de sus medidores, medida que se aplicará mientras el organismo realiza un análisis exhaustivo de la información entregada por la compañía.

El problema se habría producido luego de que CGE pusiera término, el 3 de julio de este año, al contrato con el proveedor encargado de la lectura de medidores en ambas regiones, debido a incumplimientos laborales y problemas de solvencia de dicha empresa. Esta situación habría generado un atraso en el proceso de lectura y en el reparto de boletas, afectando a más de 141 mil clientes sobre un universo de más de 860 mil.

En su instrucción, la SEC también dispuso que, frente a reclamos presentados por usuarios afectados, CGE no podrá suspender el suministro eléctrico hasta que cada caso sea resuelto por el organismo fiscalizador. Además, la empresa deberá remitir en un plazo de tres días hábiles un listado detallado de todos los clientes que no han tenido lectura de sus medidores, indicando el número de cliente y la ruta de lectura correspondiente.

El organismo fiscalizador mantendrá informada a la ciudadanía sobre el avance de este proceso a través de sus canales oficiales: Instagram (@sec_chile), LinkedIn (Superintendencia de Electricidad y Combustibles – SEC), X (@SEC_cl) y Superintendencia SEC (Facebook).



