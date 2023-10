Opinión 30-09-2023

Secretos de la Atlántida

Moisés Castillo, poeta y escritor linarense



El planeta Tierra ha sido poblado y despoblado muchas veces. Los seres humanos y no humanos somos viajeros en el espacio tiempo y ya hemos tenido infinitas vidas. Nuestro ADN gravita en las estrellas, hace unos 40.000 años, aproximadamente, una colonia de Atlantes, llegó al planeta Tierra desde el Sol. Constituían una cultura con avanzado conocimiento de la gravitación y la interdimensional. Viajaban en naves interdimensionales, Se establecieron frente al continente africano y frente a Centroamérica. Las Islas Canarias son vestigios sobre el mar, de lo que fue el territorio de la Atlántida. En su larga permanencia en la Tierra irradiaron entre los diversos pueblos que poblaban los territorios, cinco culturas: Cultura Griega; Cultura Árabe; Cultura Egipcia; Cultura Azteca y la Cultura Inca.

La Esfinge y las Pirámides de Guiza fueron levantadas por los Atlantes, no por los egipcios. Las Pirámides constituyen antenas de comunicación cósmica, al igual que las Pirámides de Centroamérica.

La ciudad de Machu Picchu y El Cuzco y otras ciudades aun no descubiertas fueron obra de los Atlantes que irradiaron la cultura Tiahuanaco. Después de la hecatombe nuclear y la última glaciación, hace poco más de 10.000 años, en este territorio surgió el Imperio Incaico.

Los Grupos dominantes de las poblaciones indígenas culturizados por los Atlantes, impusieron la creencia que los Atlantes eran Dioses. A raíz de ello, surgieron las clases sacerdotales en comunicación con los Dioses Solares; los Reyes y Emperadores de origen divino; los sacrificios humanos y las Teocracias coercitivas y alienantes.

Luego de un periodo civilizatorio de más de 20.000 años, los Atlantes fueron atacados con armas nucleares por los Lemurianos del continente de MU, en el océano Pacífico cerca del océano Índico.

En la Tierra ya hubo una conflagración nuclear, y, la desintegración del átomo alcanzó a la otra luna que gravitaba más cerca, la que cayó sobre la Tierra convertida en meteoritos de gran tamaño, que causaron hundimientos y transformación de territorios, extinción de especies animales y vegetales.

Existen en la Tierra gran cantidad de rocas de origen lunar. En la Localidad de Los Mogotes de la precordillera de Linares, hemos recogido rocas de origen lunar.

Al producirse la hecatombe nuclear parte de los atlantes se regresaron al sol. Otros dejaron su cuerpo físico en la tierra.

Frente a la ciudad de Linares, en la cordillera, existe un cementerio de Atlantes y un santuario con conocimiento científico para las nuevas generaciones. También, existe otro santuario cerca del Lago Titicaca.

Tanto el territorio de la Atlántida como el territorio de los Lemurianos se hundieron en los océanos, debido a la hecatombe nuclear. Casi todos o muchos de nosotros somos de origen Atlantes o Atlantes proyectados en este espacio tiempo.

Los atlantes nos protegen de otras etnias enemigas. Los ovnis de los atlantes siguen viniendo desde el Sol, sobre todo en las grandes catástrofes o las masacres provocadas en las guerras.

En estos momentos los Atlantes, están preocupados por una nueva extinción que se avecina, donde nos protegerán, salvando a muchos niños cuando se avecine la catástrofe, entrando a la Tierra con naves, con el objeto de embarcar a los niños. El lugar de salvataje será al inicio de la precordillera, donde han establecido una zona protegida energéticamente, desde el cosmos, abriéndose portales inter dimensionales. El lugar conocido como Alto del Nabo frente a la Escuela de Llepo. Toda la precordillera de la zona central de chile esta predestinada a albergar una nueva civilización de seres más humanos, lúcidos y conscientes.

Informo esto pues; se me ha pedido que así lo haga en cumplimiento de mi misión, que es comunicar.

(texto extraído del libro “Interdimensionalidad Evolutiva” de Moisés Castillo)