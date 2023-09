Opinión 19-09-2023

Sector exportador del Maule y sus cifras



Tomás Nelson Sepúlveda Zamorano

Vicedecano (I) Facultad de Administración y Negocios

Universidad Autónoma de Chile







En toda economía desarrollada o en vías de desarrollo, uno de los sectores que debe ser constantemente monitoreado es el de las exportaciones. Dado lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística (INE) del Maule sintetiza cifras mensualmente y, de las últimas disponibles y publicadas, podemos destacar lo siguiente.

La Región del Maule exportó en el mes de junio un total de US$ 241,5 millones, lo que corresponde a 18,9% menos de lo logrado en igual mes del año anterior. Con lo anterior y para lo que va del 2023, la cifra asciende a US$ 1.676,2 millones, lo que sólo representa un 87,6% de lo alcanzado en los primeros seis meses del 2022.

Si desagregamos las exportaciones de junio, según sector, el más importante es la Industria, con una cifra de US$ 195,8 millones (56,9% del total), siendo secundado por el silvoagropecuario, con US$ 101,9 millones (43,1%). Por actividad económica, las más relevantes son Fruticultura (39,9%), Alimentos (29,6%), Bebidas, líquidos y alcoholes (13,4%) y Celulosa, papel y cartón (11,7%).

En función del destino de las exportaciones, los bloques más relevantes son: Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (US$ 148,7 millones), Tratado de Libre Comercio de América del Norte (US$ 66,9 millones) y Asociación Latinoamericana de Integración (US$ 66,1 millones). Si se mira por país de destino, resalta Estados Unidos, que concentró 18,8% de las exportaciones, seguido por Alemania con 7,2% y Brasil con 6,7%.

Si bien las cifras no muestran los niveles observados durante el 2022, lo cual es de esperar en un escenario más bien restringido en el panorama económico internacional, no son del todo desalentadoras y permiten mantener uno de los motores económicos del Maule, impulsores que esperemos regresen a niveles de movimientos más elevados, en favor de mejoras en el nivel de actividad y empleo de nuestra región.