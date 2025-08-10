domingo 10 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Agricultura 10-08-2025
    Sector forestal avanza en implementación de buenas prácticas laborales con equidad de género
    Publicidad 12
    ● CONAF Maule es la segunda oficina regional en incorporarse al programa del SernamEG con el propósito de reducir brechas de género en el ámbito laboral.

    En sintonía con el compromiso institucional de generar condiciones laborales más inclusivas, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) Maule se incorporó este año al programa Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG).

    Como parte de esta adhesión, se realizó una nueva sesión del comité encargado de impulsar y hacer seguimiento a la implementación de la iniciativa.

    “En este comité, que está conformado por varios funcionarios de la institución, del área jurídica, recursos humanos, comunicaciones, género, la dirección y distintas jefaturas de departamentos, estamos realizando un autodiagnóstico para poder enfrentar de mejor manera aquellas brechas que tenemos, para que cada uno de nuestros trabajadores puedan conciliar de mejor manera su vida familiar y laboral”, abundó la directora regional de CONAF, María Isabel Florido.

    En esta ocasión también estuvo presente la encargada regional del programa del SernamEG, María Soledad Ramírez, quien en conjunto con los integrantes del comité institucional examinaron los avances del autodiagnóstico en cuanto a políticas internas, normas y acciones asociadas a la equidad de género.

    “La idea es que este comité, que está representado por la alta dirección de la organización laboral, por sus dirigentes sindicales, por sus jefes de departamento, permita poder contextualizar este autodiagnóstico para buscar algunas mejoras e implementar acciones que apunten a las buenas prácticas laborales en el contexto organizacional”, explicó Ramírez.

    Al concluir la etapa de autodiagnóstico y tras ser presentado al servicio convocante, conforme a los resultados obtenidos la dirección regional de la CONAF deberá elaborar un plan de acción con prioridades específicas que guiarán su puesta en marcha en el corto, mediano y largo plazo.
    Freddy Mora | Imprimir | 60

    Otras noticias

    Gobierno refuerza protección sanitaria de la agricultura nacional con sanciones de cárcel por ingreso de plagas en Proyecto de Ley
    Gobierno refuerza protección sanitaria de la agricultura nacional con…
    SAG avanza en equidad de género y recibe Sello de Oro para Instituciones Públicas otorgado por el PNUD
    SAG avanza en equidad de género y recibe Sello de Oro para Instituciones…
    INDAP y JUNAEB propician espacios para potenciar participación de pequeños productores en programa de alimentación escolar
    INDAP y JUNAEB propician espacios para potenciar participación de pequeños…
    INIA evalúa riego subterráneo en alfalfa en la zona centro sur
    INIA evalúa riego subterráneo en alfalfa en la zona centro sur
    Bienes Nacionales suma más de 3 mil títulos de dominio entregados en la región
    Bienes Nacionales suma más de 3 mil títulos de dominio entregados en…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para