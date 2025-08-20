Agricultura 20-08-2025

Sector silvoagropecuario creció 6,2% en el primer semestre y supera al PIB nacional

- El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela destacó que en los últimos cuatro años el sector mostró un avance de 5,5%, muy por sobre el PIB total, según cifras del Banco Central.

Un crecimiento de un 5,8% mostró el segundo trimestre de este año (abril – junio) el sector silvoagropecuario nacional. Esta cifra ayudó a que el crecimiento total del PIB del país alcanzara un 3,1% en el segundo trimestre de 2025 y acumulara un 2,8% de crecimiento durante la primera mitad del año.

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, destacó que el crecimiento promedio del PIB Silvoagropecuario aumentó un 2,7% y el PIB nacional creció en promedio 1,6% en los dos últimos años, según cifras del Banco Central.

El ministro Valenzuela subrayó que este desempeño “ha sido impulsado tanto por las exportaciones como por el consumo interno. Allí están los datos: la papa, por ejemplo, mejoró en un 17% su productividad, lo que permitió mantener precios accesibles para las familias. Además, hemos visto un fuerte crecimiento en legumbres, tan importantes para las y los chilenos: más de 50% en porotos y sobre 170% en lentejas. Seguimos trabajando por Chile, recuperando nuestra fuerza alimentaria tanto interna como exportadora”.

El Banco Central informó que los cultivos anuales y hortalizas lideraron el crecimiento, con la papa mostrando un aumento en superficie sembrada (9,5%) y en rendimiento (17,1%). También destacaron las alzas en oleaginosas y legumbres, como maravilla (+64%), poroto (+56%) y lentejas (+177%). En contraste, hubo caídas en trigo (-8,7%), tabaco (-32,8%), tomate industrial (-28,4%) y achicoria (-8,2%).

En empleo, el sector alcanzó más de 608 mil trabajadores en 2025, un 4,2% más que en 2022. La participación femenina subió a 24,8%, lo que evidencia un cambio estructural en la ruralidad. En desarrollo territorial, el acceso a internet en zonas rurales pasó de 15% en 2020 a 34% en 2024, se han entregado más de 45 mil subsidios de habitabilidad rural y la Ley de Royalty Minero inyectó $93 mil millones en 307 comunas, fortaleciendo territorios históricamente postergados.

EXPORTACIONES EN ALZA

Durante enero-julio de 2025, las exportaciones silvoagropecuarias totalizaron US$ 12.499 millones, lo que representa una caída de 2,4% en relación con igual periodo de 2024. Este resultado se explica por el retroceso en el sector agrícola (-5,7%), especialmente en frutas frescas, aunque con alzas en paltas (+199,9%) y nectarines (+25,7%). En contraste, el sector pecuario mostró un repunte de 12,7% y el forestal un alza de 1,8%. China y Estados Unidos siguieron siendo los principales destinos, concentrando en conjunto cerca del 50% de las exportaciones.



