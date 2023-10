Nacional 06-10-2023

Segunda salida en medio de la crisis en TVN: Renuncia director de programación

Siguen los coletazos de la crisis que afecta a TVN. El canal está pasando por un complicado momento tanto económica como programáticamente. Y este jueves se supo de la renuncia de Roberto Cisternas como director de programación de la señal estatal, cargo al que llegó en junio del año pasado

La salida del comunicador audiovisual se suma a la desvinculación la semana pasada de Verena Horst Von Thadden, quien era gerenta de finanzas y gestión. El canal informó que "de forma interina asumirá el Gerente de Producción, Eduardo Cabezas". Por su parte, Cisternas envió una extensa carta a los funcionarios de la señal. "La falta de respaldo y apoyo de mis superiores en mi día a día. En las últimas semanas, me he sentido vulnerable ante una campaña de desprestigio en mi contra. Lamentablemente, no he contado con la defensa que esperaba, a pesar de representar a TVN. Este tipo de situaciones ha sido recurrente y, en particular, me ha impactado la cantidad de información interna falsa y malintencionada que ha llegado a los medios", acusó. Agregó que "a lo largo de mi gestión, he presentado numerosas propuestas e ideas que lamentablemente no han sido consideradas. He tenido que gestionar decisiones con las cuales ni yo ni mi equipo estábamos de acuerdo. Por ejemplo, la cancelación de un programa que tenía previsto su lanzamiento en marzo debido a consideraciones de riesgo por parte del directorio, o la elección de teleseries y programas que no fueron decisiones de la Dirección de Programación".