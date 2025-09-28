Nacional 28-09-2025

Segundo año seguido sin muertes por sincicial en menores de 1 año: Minsal destaca resultados de campaña de vacunación



El Ministerio de Salud (Minsal) dio a conocer este viernes los resultados de la Campaña de Vacunación Invierno 2025, la que busca contener los casos de contagios registrados este año. De acuerdo al sondeo, en los últimos doce meses no se reportaron muertes de menores de un año a causa del virus sincicial (VRS), tendencia que se suma a la registrada el 2024.

"La estrategia sanitaria, que requirió una inversión superior a los 136 mil millones de pesos, demostró su efectividad al enfrentar un escenario de mayor circulación viral con resultados notablemente favorables, manteniendo la continuidad total de los servicios de salud sin suspender consultas programadas ni cirugías electivas", indicó el Minsal a través de un comunicado. El adelantamiento de la vacunación contra la influenza al 1° de marzo marcó un punto de inflexión en la estrategia preventiva, alcanzando una cobertura del 77,78% con más de 8,1 millones de dosis administradas. Esta iniciativa, la de mayor expansión desde 2022, incrementó en un 24% la población objetivo, llegando a 10 millones de beneficiarios e incorporando cinco nuevos grupos prioritarios. El programa de inmunización contra el VRS con anticuerpo monoclonal alcanzó una cobertura histórica del 96,1%, con 134.473 dosis administradas. Los recién nacidos desde marzo de 2025 presentaron una cobertura del 98,8%, mientras que los lactantes inmunizados desde octubre de 2024 alcanzaron el 92,7%. Este logro se tradujo en una reducción del 62% en las hospitalizaciones por VRS comparado con 2023 y una disminución del 45% en la habilitación de camas críticas pediátricas respecto al mismo año. La ministra de Salud, Ximena Aguilera, destacó la estrategia implementada y anunció que el "próximo año nosotros vamos a lanzar la campaña de vacunación el 1 de marzo para que el nuevo gobierno tome el bastón del relevo y la vacunación y la preparación del invierno no esté sometida a ese estrés".

