Opinión 07-06-2023

Seguridad alimentaria en Chile



Dra. (c) Alejandra Meléndez González. Académica de la carrera Nutrición y Dietética, Universidad Andrés Bello Sede Viña del Mar.





Según lo declarado en la Cuenta Pública del Presidente Boric 2023 se entrega un panorama aliciente frente a un emergente problema que se hizo más visible durante la pandemia por Covid, que es la seguridad alimentaria, y para hablar de este tema primero tenemos que estandarizar qué entendemos por este término. En este caso, conviene tomar la definición de un organismo especializado como la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), del inglés Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Es por eso que recibimos con alegría este nuevo anuncio, ya que toda estrategia en el ámbito de la seguridad alimentaria genera un escenario más alentador, tanto para la población que requiere el apoyo técnico y asistencial, como también un espacio de trabajo para los profesionales del área que ponen a disposición su experiencia en este importante tema que se relaciona directamente con el quehacer de nutricionistas que se forman en las aulas de nuestras instituciones académicas.

Otro punto a destacar es que vemos con optimismo que estamos ahora formalmente alineándonos con los intereses de la región que surgen de la Cumbre de las Naciones Unidas, en concreto con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2: Hambre Cero. De esta forma esperamos que nuestras políticas públicas puedan dar cuenta de una planificación que evidencie el trabajo y rinda los frutos que todo el país anhela en este ámbito.

Finalmente, esto nos invita a trabajar en conjunto para operacionalizar la propuesta del gobierno y tener una carta de navegación clara y precisa respecto a los pasos a seguir.