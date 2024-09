Opinión 18-09-2024

Seguridad digital en Fiestas Patrias XL Fernando Abrego, CEO de VeData



En los últimos años, el aumento exponencial del comercio digital ha provocado un incremento significativo en los intentos de fraude. Con las Fiestas Patrias las transacciones en línea se intensificarán y por ende, se estima que los ciberataques crezcan cerca de un 30% debido a la mayor actividad comercial y la distracción de los usuarios.

Aunque las personas aprovechan las promociones, los estafadores también usan técnicas como el phishing, el malware y las redes comprometidas para obtener datos personales y financieros.

Los métodos más comunes de estafa incluyen phishing, robo de credenciales y ransomware, los cuales se ven facilitados por la proliferación de compras en línea y el uso de plataformas digitales para transacciones bancarias y comerciales



A continuación consejos para tomar resguardos.



1. Doble verificación: un paso simple pero fundamental

Habilitar la autenticación de dos factores (2FA) en todas las plataformas en las que se realicen transacciones es uno de los primeros pasos para protegerse de ciberataques. Esta medida mejora la seguridad al impedir el acceso no autorizado, incluso si sus credenciales se han robado. Muchos ciberdelincuentes aprovechan las fallas de las contraseñas o los errores humanos para acceder a las cuentas, por lo que mejorar este aspecto puede tener un impacto significativo.



2. El primer filtro para las compras en sitios seguros

A la hora de realizar compras en línea, es crucial asegurarse de que los sitios web tengan suficientes medidas de seguridad. En la barra de direcciones, busque el candado y verifique que la URL comience con "https", lo que indica que la página utiliza un protocolo de transmisión de datos seguro. Además, no haga compras a través de enlaces enviados por correos electrónicos o mensajes sospechosos. Si tiene dudas, no haga clic en enlaces que te redirijan a sitios web fraudulentos; en cambio, use el navegador para acceder directamente al sitio web del vendedor.



3. Las redes públicas representan un peligro subyacente.

Aunque las redes Wi-Fi públicas pueden ser atractivas cuando estás fuera de casa, especialmente durante las festividades, constituyen un riesgo para la seguridad de tus datos. La información que circula en estas redes no seguras es fácilmente interceptada por ciberdelincuentes. Para cifrar tus datos y protegerte de posibles ataques, lo mejor es usar una red privada o, en su defecto, una conexión VPN (Red Privada Virtual).



4. La educación digital es la mejor protección.

La falta de conocimiento de los usuarios es uno de los mayores problemas de ciberseguridad. Tener las herramientas adecuadas no es suficiente; es necesario saber cómo utilizarlas. El phishing sigue siendo una de las formas más efectivas de robar información, Por lo tanto, es fundamental que las personas aprendan a identificar correos electrónicos sospechosos, mensajes con ofertas que no son verdaderas o solicitudes de datos personales. Estar alerta es el primer paso hacia la prevención.



5. Asegúrese de que sus dispositivos estén actualizados

Aunque la tecnología avanza rápidamente, las estrategias de los ciberdelincuentes también lo hacen. Por lo tanto, mantener sus dispositivos actualizados con los parches de seguridad más recientes es fundamental. Muchas veces, los ataques se aprovechan de vulnerabilidades que los fabricantes ya han corregido. Esto, reduce el riesgo de ser víctima de un ciberataque manteniendo los sistemas operativos y aplicaciones actualizados.



6. Monitorización constante: encuentra cosas extrañas

Tanto empresas como individuos deben estar atentos a cualquier actividad inusual en sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito o sistemas de pago durante esta temporada de alta actividad. Contacte a su banco o proveedor de servicios financieros de inmediato si encuentra transacciones no autorizadas o movimientos sospechosos. La rapidez con la que se detecta un fraude puede reducir los daños.



7. Utiliza procedimientos de pago seguros

Evite compartir información financiera directamente en sitios inseguros o sin certificación adecuada. Existen numerosas opciones de pago seguras en la actualidad, incluidas billeteras digitales como Apple Pay y Google Pay, así como plataformas que no requieren que proporcione los detalles de su tarjeta de crédito para cada transacción. Estas opciones no solo facilitan las compras, sino que también brindan una protección adicional contra los ciberdelincuentes.



Invertir en seguridad es una inversión en calma. Tanto las empresas como los usuarios deben estar al tanto de los riesgos que conlleva el comercio digital en estos días y actuar proactivamente en relación a la ciberseguridad. Por ellos, invertir tiempo y recursos en proteger nuestra información nos permite disfrutar de estas fiestas sin preocupaciones innecesarias.