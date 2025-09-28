Deportes 28-09-2025

Seguridad electrónica en estadios: Un eje clave para el Mundial Sub-20

- El país se prepara para recibir miles de hinchas en uno de los eventos deportivos más importantes del año, donde la tecnología de seguridad electrónica será fundamental para garantizar experiencias seguras y confiables en los estadios.



La seguridad electrónica en recintos deportivos se ha convertido en una prioridad ante la creciente asistencia a eventos y espectáculos masivos. Hoy en día, la vigilancia inteligente ofrece la capacidad de detectar comportamientos inusuales en tiempo real, como aglomeraciones peligrosas o la presencia de objetos sospechosos, brindando a las autoridades la oportunidad de actuar de forma preventiva. La combinación de tecnología permite prevenir incidentes, mejorar la experiencia de los aficionados y proteger tanto a las personas como a la infraestructura.

La próxima celebración del Mundial Sub-20 en Chile, que se disputará del 27 de septiembre al 10 de octubre de este año, representa uno de los mayores retos de seguridad en la historia reciente del fútbol nacional. Con miles de aficionados desplazándose entre sedes y estadios repletos en partidos de alta convocatoria, garantizar la integridad de los asistentes será una prioridad para organizadores y autoridades. Bajo este contexto, la seguridad electrónica se posiciona como un elemento esencial para ofrecer experiencias seguras y eficientes en cada estadio.

Los estadios modernos implican manejar un volumen masivo de visitantes y coordinar operaciones críticas en tiempo real. De acuerdo con el Reporte 2024 de la FIFA Safety and Security, el 68% de los sindicatos considera insuficiente la tecnología actual en vigilancia (como CCTV), mientras que solo el 56% cree que hay suficiente personal de seguridad los días de partido. Asimismo, el 98% ve a la tecnología como clave para mejorar la seguridad; el 73% considera esenciales los escáneres/detectores y el 68% apoya cámaras de reconocimiento facial.

De acuerdo con expertos en seguridad electrónica de Genetec, líder mundial en software de seguridad, la combinación de tecnología permite prevenir incidentes, mejorar la experiencia de los aficionados y proteger tanto a las personas como a la infraestructura. A través de cámaras de alta definición y analítica de video basada en inteligencia artificial (IA), se ofrece la capacidad de detectar comportamientos inusuales en tiempo real, como aglomeraciones peligrosas o la presencia de objetos sospechosos, brindando a las autoridades la oportunidad de actuar de forma preventiva.

La implementación de sistemas de seguridad electrónica en estadios incluye la gestión unificada de cámaras fijas y móviles, la visualización en tiempo real de imágenes desde dispositivos portátiles, la colaboración con autoridades mediante el acceso seguro a videos en vivo, el manejo centralizado de evidencia digital a través de soluciones como Genetec Clearance, y el uso de analíticas integradas que permiten contar personas o reconocer matrículas para optimizar accesos y reforzar la seguridad en zonas críticas.

“El fútbol es una de las pasiones más grandes de los chilenos y eso significa que los estadios deben estar preparados para recibir a miles de personas en condiciones seguras. Con un evento de gran magnitud como el Mundial Sub-20, y la posterior definición del Campeonato Nacional, las soluciones de seguridad electrónica serán claves para monitorear accesos, gradas y estacionamientos en tiempo real, gestionar el flujo de personas y responder rápidamente ante emergencias”, afirmó Jorge Martínez, Regional Sales Manager de Genetec.

Las plataformas abiertas y seguras como las de Genetec permiten a los equipos de seguridad coordinarse de manera eficiente con autoridades locales y operadores de transporte, creando un ecosistema de protección integral que trasciende los límites del estadio. La inversión en tecnología de seguridad no solo garantiza la protección de los asistentes, sino que envía un mensaje claro de compromiso con el bienestar y la confianza de miles de aficionados que vivirán en Chile la emoción del fútbol durante el Mundial Sub-20 y la recta final del Campeonato Nacional.





