Opinión 29-11-2023

Seguridad Informática en Chile: más importante que nunca



Francisco Silva

Country Manager Chile-Perú de Kingston Technology





Personas, corporaciones e, incluso, instituciones gubernamentales. No importa quien ni que sea, en el último tiempo, en Chile nadie está a salvo de los ciberataques. Por esta razón, cobra más relevancia que nunca la conmemoración, este próximo 30 de noviembre, del Día Internacional de la Seguridad Informática.



El creciente desarrollo de tecnologías como la Inteligencia Artificial, que ya están siendo usadas por los cibercriminales para cometer fraudes a distancia, ha hecho que prácticamente todas las miradas y la preocupación en general giren en torno a estas nuevas tendencias. Pero no debemos descuidar algo extremadamente importante: la protección física de los datos.



La encriptación es la tecnología más eficaz para evitar el robo de datos desde un dispositivo, sea un pendrive o un SSD, pero esta no siempre garantiza el mismo nivel de protección, y es importante saber distinguir entre las distintas tecnologías. El cifrado por hardware es el más seguro, ya que contiene físicamente la información dentro de un dispositivo, lo hace prácticamente inviolables los datos que contiene.



Es totalmente entendible que, en vísperas de 2024, exista mucha incertidumbre respecto de la protección de los datos. Por lo mismo, es necesario crear una cultura preventiva entre todos, para que, de esta manera, el factor humano deje de ser el más débil en la cadena de seguridad.