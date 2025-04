Editorial 10-04-2025

Seguridad municipal

Aspectos relacionados con incompatibilidades de guardias de seguridad municipal, su rol coadyudante con Carabineros y elementos defensivos y de protección, fueron los últimos puntos abordados por las comisiones unidas de Gobierno y Seguridad que despacharon el proyecto que modifica la ley 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades y otros cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito.

El proyecto, que cumple su segundo trámite constitucional, ha recibido una serie de indicaciones y durante las últimas sesiones aprobaron las normas adecuatorias y transitorias, en donde hubo acuerdos de la mesa técnica.

Además, la instancia especializada, presidida por el senador Manuel José Ossandón, respaldó aspectos referidos a incompatibilidades de las y los guardias de seguridad municipal, para evitar conflictos de intereses.

Con esto, no podrán mantener negocio, empresas u otro, incompatible con la fiscalización en la comuna en que se ejerce. Todo esto, sumado a las inhabilidades que están consideradas en la ley (condenas por crimen o simple delito; violencia intrafamiliar; sancionado disciplinariamente por FF.AA.; etc.)

Sobre requerimiento de identidad, desde el Ejecutivo se reiteró que el control de identidad solo puede ser efectuado por Carabineros y el rol municipal es preventivo, por lo que se avanzó para que las y los guardias de seguridad, cuando cursen infracciones, estén facultadas y facultados para requerir la exhibición de un documento que compruebe la identidad de las personas; de no ser posible deberán comunicarse inmediatamente con Carabineros para conducirlo a unidad policial para identificar.