Hoy
viernes 08 de agosto del 2025
Crónica 08-08-2025
Seguridad Municipal continúa recuperando espacios públicos en Linares
Ayer, Seguridad Municipal en conjunto con el equipo de DIMAO, se trasladó hasta el sector de Dren Yungay, donde se retiró una ruca improvisada que estaba generando focos de consumo de alcohol, drogas e incivilidades.
“Esta acción fue posible gracias a las denuncias de vecinos que, con su compromiso, ayudan a mantener nuestra ciudad más segura y ordenada”, dijo Rodrigo Beals, encargado de Seguridad Pública.
“Seguimos recuperando espacios para todos, con mayor seguridad, limpieza y prevención en Linares, para ello la denuncia de los vecinos es clave a través del 1480”, subrayó el profesional.
