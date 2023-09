Editorial 28-09-2023

Seguro de Cesantía



Directo a la Comisión de Hacienda, se dirige el proyecto –en segundo trámite- que flexibiliza el acceso e incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo. Esto luego que los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social despacharan la propuesta aprobándola en general y particular.



El mensaje que cuenta con suma urgencia, busca aumentar la cobertura mejorando los beneficios para quienes tienen contratos indefinidos o a plazo fijo, como también para trabajadores y trabajadoras de casa particular. Así, se reducen los meses de carencia para ser beneficiario de este seguro, se aumenta el número de giros y el monto del segundo de éstos, y se automatiza la prestación en situaciones de catástrofe y alerta sanitaria.



Respecto a esto último, durante el debate, el Ejecutivo introdujo una indicación con el fin de ir en ayuda a las personas que han perdido su empleo con ocasión de los sistemas frontales en el centro sur del país. Así se introdujo que sean causales de procedencia de las prestaciones mejoradas del seguro de cesantía el vivir en una zona declarada estado de excepción constitucional de catástrofe, alerta sanitaria y/o zona afectada por catástrofe.

La Comisión respaldó unánime este fondo considerando la necesidad de apoyar a los trabajadores que se ven afectados por distintas situaciones que no siempre se relacionan con su quehacer. Así se recordó la crisis laboral y económica que se generó con la epidemia de Covid 19.



Asimismo, los senadores consultaron por las simulaciones realizadas por las autoridades el Ministerio de Trabajo para ver cómo afectaría este proyecto a las protecciones de empleo y cesantía en los próximos meses, como también respecto del alza del salario mínimo. Así se respondió que los parámetros considerados han resultado ser apropiados y que incluso se pusieran a prueba con una crisis de empleo y otra financiera.