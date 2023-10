Editorial 15-10-2023

Seguro de Cesantía

Con 33 votos a favor y 2 abstenciones la Sala del Senado aprobó la idea de legislar del proyecto, en segundo trámite, que flexibiliza los requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo, estableciendo diversas modificaciones a las normas vigentes.



La iniciativa, que fue analizada previamente por las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, volverá a la primera de esas instancias para ser analizada en particular, para lo cual se fijó el martes 17 de octubre, como plazo para presentar indicaciones.

Si bien el proyecto se iba a votar en general y en particular por tratarse de un artículo único, la Sala decidió sólo pronunciarse en general, dado que el Ejecutivo presentó indicaciones que a juicio de los senadores deben ser analizadas por la comisión técnica.



El senador Gastón Saavedra, a nombre de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, explicó los alcances de la iniciativa, señalando que busca posibilitar que un mayor número de trabajadoras y trabajadores accedan al seguro de cesantía cuando así lo requieran, incluyendo prestaciones en caso de estado de catástrofe por calamidad pública, zona afectada por catástrofe o alerta sanitaria, y propiciar el mejoramiento de la empleabilidad y la reinserción laboral.









Hubo coincidencia en la importancia de hacer modificaciones al seguro de cesantía, más aún en el momento económico que enfrenta el país, pues entre otras medidas disminuye el número de cotizaciones para acceder al beneficio.







No obstante, se señaló la importancia de analizar detalladamente las indicaciones presentadas por el Ejecutivo antes de someter el proyecto a votación en sala.







Por su parte, la Ministra del Trabajo manifestó que la información sobre el seguro de cesantía está disponible y en línea, al mismo tiempo que detalló información solicitada por los senadores.