Agricultura 25-09-2024

Seis estudiantes de liceos agrícolas viajaron a Estados Unidos para realizar su práctica profesional

Jóvenes rurales de establecimientos ubicados en las regiones de Maule, Biobío, Los Ríos y Los Lagos permanecerán dos meses en granjas familiares de Virginia, Colorado, Kansas e Illinois, gracias a alianza de cooperación entre INDAP, SNA Educa y la Asociación IFYE USA.



Ansiosos y motivados por ampliar sus horizontes, vivir nuevas experiencias y conocer otra cultura viajaron este lunes a Estados Unidos seis estudiantes de liceos agrícolas de las regiones del Maule, Biobío, Los Ríos y Los Lagos –cuatro hombres y dos mujeres, todos de 18 años¬– para realizar su práctica profesional en granjas familiares de los estados de Virginia, Colorado, Kansas e Illinois.

La iniciativa fue posible gracias a un convenio de intercambio de jóvenes rurales entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), SNA Educa y la Asociación IFYE USA, que con la colaboración de la Agregaduría Agrícola de Chile en el país del norte busca mejorar sus oportunidades laborales y aprendizaje. Así, los jóvenes se integrarán durante dos meses a familias locales para trabajar en labores de campo, conocer nuevas tecnologías y recibir formación cultural e idiomática.

Como contrapartida, esta alianza de cooperación internacional contempla que cuatro jóvenes de Colorado, Virginia e Illinois –tres mujeres y un hombre– lleguen este jueves a nuestro país para trabajar con familias campesinas usuarias de los programas de INDAP, alojándose en liceos de SNA Educa de Los Ángeles y Pilmaiquén.

Los estudiantes chilenos fueron despedidos por la subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández; el director nacional de INDAP, Santiago Rojas; la gerenta general de SNA Educa, Marta Estruch, los los directores de sus liceos y otros representantes de estas instituciones.

La subsecretaria Fernández dijo que “el Presidente Boric nos ha pedido poner especial atención a la generación de oportunidades laborales para los jóvenes rurales y en ese marco hoy despedimos a estos estudiantes que van a Estados Unidos a conocer su cultura y a trabajar. Son jóvenes con interés de formarse en carreras agropecuarias y embajadores de esta tremenda experiencia, para después incentivar a otros jóvenes y contribuir a la estrategia de juventudes rurales que tenemos en el Ministerio de Agricultura”.

Santiago Rojas, director nacional de INDAP, contó que esta iniciativa “surgió a partir de una reunión con los agregados agrícolas de las representaciones diplomáticas presentes en Chile y responde al espíritu que existe en la institución por generar oportunidades laborales y académicas que permitan incentivar la permanencia o el traslado de los jóvenes hacia las zonas rurales del país”.

Los jóvenes viajeros

Dafne Pizarro García, del Liceo Agrícola Marta Martínez Cruz de Yerbas Buenas, región del Maule, quien se quedará en Colorado. Es vegetariana y le gusta pintar, leer y bailar, en especial danzas folclóricas. Pese a sus intereses artísticos, dice que su pasión es la agricultura, “algo que llevo en la sangre junto con la cueca, ya que mi familia es de campo, de rodeo, y desde chica me crie con animales”.

“Estoy muy emocionada y tenía mi maleta lista hace una semana. Una tía que viajó a Colorado me contó cómo es y mi mamá me dijo que aproveche al máximo este viaje, porque marcará mi vida. Solo mi abuelita quedó un poco triste. Siempre he querido estudiar veterinaria y mi sueño es tener una clínica móvil para recorrer los campos y atender a los animales enfermos o accidentados”, dice.