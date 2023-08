Nacional 20-08-2023

Seis recomendaciones básicas e importantes para resguardarse ante eventual aluvión

El Gobierno entregó seis recomendaciones básicas, pero muy importantes, para resguardarse ante un eventual aluvión que pudiera ocurrir producto del sistema frontal que afecta este fin de semana en la zona centro sur, que se encuentra en estado de emergencia.

Infórmate de los pronósticos del tiempo y alertas vigentes: Puedes verificar la situación en Senapred y Meteorología.

Mantente alerta ante la lluvia fuerte y sostenida, temperatura ambiental más alta que lo normal y aumento de turbiedad del agua en los cauces.

Si estás en la cordillera o en la precordillera, no te ubiques en quebradas u hondonadas en días de lluvia.

Si debes evacuar, hazlo hacia puntos de encuentro definidos por la autoridad. Si no existen, aléjate del curso de ríos, esteros y quebradas.

Si el aluvión se acerca y no puedes evaciar hacia un área segura, hazlo hacia pisos superiores de viviendas y otras estructuras.

Vuelve en tu hogar solo cuando las autoridades indiquen que es seguro.