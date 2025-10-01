viernes 03 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Deportes 01-10-2025
    Selección de la AFAL confía en abrochar clasificación en Linares
    - Una llave que está abierta pero que se jugará en dos semanas más
    Una derrota impensada . Se había trabajado muy bien en la semana para afrontar este desafío . Había mucho optimismo , pero en el momento del match , nada de aquello se plasmó . Incluso con varias ocasiones para haberse quedado con la primera manga , pero habrá que esperar algunos días , puesto que no se jugará este fin de semana y la emoción deberá hacer una pausa hasta de dos semanas. Esto debido a que este fin de semana se realizará una fecha del torneo de tiro con arco en el Tucapel Bustamante Lastra . Es más, la espera podría prolongarse hasta el domingo 12 de octubre , porque el 11 del mismo mes está programado el partido del Depo ante Provincial Ovalle.
    El técnico nacional y estratega de la selección de la Asociación Linares , Albert Chacón , dijo que “fue un partido muy complicado . En el primer tiempo fue todo de Linares , pero nos encontramos con un gol , en contra muy temprano . Logramos revertir el marcador, después nos perdimos muchos goles con muchas oportunidades que no concretamos , creo que no estuvimos finos arriba y pienso que eso nos pasó la cuenta .En el complemento entramos con todas las ganas de querer ponernos en ventaja lo más rápido posible y para mala fortuna , otro tanto en contra de ellos . Sabemos que en el fútbol los errores se pagan caro y cuando no anotas en el arco contrario , te anotan en tu propio arco no te perdonan . Fue lo que nos pasó , nos perdimos muchos goles . Mientras que la Villa San Agustín , estuvo concentrada y liquidó en el momento justo” .
    “Nos queda un gusto dulce , porque hicimos un buen partido , en el trámite del match fuimos muy superiores , sobre todo en el primer tiempo , quizás en el segundo hubo un equilibrio pero tenemos la convicción y el optimismo que aquí en Linares lo vamos a remontar porque teneos todas las herramientas , nos vamos a preparar muy bien , porque nos dolió esta derrota , pero como dice el dicho “ lo que no te mata te hace más fuerte” , y saldremos con todo en el partido que disputaremos en nuestra casa , para darle una alegría a la AFAL y a todo el fútbol amateur, para que una vez mas lleguemos a disputar una final regional”, expresó el deté.

    Gerardo Domínguez A
    Redactor Deportivo
    Gerardo Domínguez A

