Social 29-08-2025

Seminario mostrará casos prácticos de IA y digitalización en la agroindustria del Maule

- La actividad, en el marco de la 10° Semana de la Agroindustria del Maule, se realizará el martes 2 de septiembre en la Universidad de Talca y reunirá a expertos nacionales que compartirán experiencias y oportunidades para el sector alimentario.

Con el objetivo de acercar la inteligencia artificial y la transformación digital a las empresas del sector agroalimentario regional, Maule Alimenta invita al seminario “Casos Prácticos de IA y Digitalización para la Industria Alimentaria del Maule”, que se llevará a cabo el martes 2 de septiembre, a las 14:30 horas, en el Salón Diego Portales de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Talca.

El encuentro contará con destacados expositores que mostrarán cómo la adopción de nuevas tecnologías está generando valor en la industria:

• José Cuevas, Director Ejecutivo de Consultora Mumulkan, con la charla “Transmutando la Agroindustria con Alquimia Digital – Recomendaciones para empresas del Maule”.

• Carlos Carís, Machine Learning Engineer en NotCo, quien presentará “Más allá del Hype: IA para innovar en la comida”.

• Ricardo Luna, líder de I+D+i en Ingeniería de Viña Concha y Toro, con la ponencia “Aplicación de IA y transformación digital en la industria agroalimentaria: caso de innovación en Viña Concha y Toro”.

Además, el seminario incluirá un espacio de networking y coffee, junto con la presentación de un caso de éxito de IA aplicada en la industria de alimentos.

Felipe Torti, gerente de Maule Alimenta, destacó que “la inteligencia artificial y la digitalización ya no son una tendencia futura, sino herramientas que hoy están transformando nuestra agroindustria. Con este seminario buscamos mostrar experiencias concretas que inspiren a las empresas del Maule a dar pasos hacia la innovación”.

Por su parte, Pablo Elvenberg, subdirector regional de Corfo Maule, señaló que “este seminario refleja el compromiso de Corfo por impulsar la competitividad de la agroindustria regional. La transformación digital y la inteligencia artificial son claves para que nuestras empresas no solo enfrenten los desafíos actuales, sino que también se proyecten con fuerza en los mercados internacionales”.

