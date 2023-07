Política 20-07-2023

Senado: abordan medidas para el control de las transferencias de recursos públicos y contrataciones directas

La corrupción es un fenómeno que va mutando en el tiempo () y las herramientas también deben ir adecuándose, sentenció el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, ante la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, instancia que abordó medidas para el control del procedimiento de contratación por trato o contratación directa.

Si bien la instancia especializada -que fue presidida accidentalmente por el senador Karim Bianchi- fue citada para abordar sendas mociones sobre la materia, abrió el debate en el marco de la polémica producida con el traspaso de recursos fiscales a diversas fundaciones y corporaciones.

Al respecto, el Contralor detalló la normativa vigente sobre transferencias y explicó que lo visto en la contingencia está referido a transferencias directas y no a transferencias corrientes, que se rigen por el artículo 23 de la Ley de Presupuestos e hizo notar los problemas que se generan porque las transferencias se han transformado en una forma de ejecutar el presupuesto.

A su juicio, hay falta de regulación, pues no se puede seguir la pista del dinero y se requieren modificaciones presupuestarias en orden a, por ejemplo la flexibilidad, que debería tener algún tipo de fundamentación mayor, sumado a que los privados no tienen normas de trasparencia y se debe reforzar el control y auditoria interna.