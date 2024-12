Política 05-12-2024

Senado: aprueban reforma al sistema notarial y proyecto avanza a tercer trámite

El proyecto que modifica el sistema registral y notarial cumplió un hito significativo luego que la Sala del Senado terminara de votarlo en particular y remitiera la iniciativa a cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputados.

Cabe recordar que el pasado 26 de noviembre se inició el análisis de los cambios que le hizo la Comisión de Constitución y en esa oportunidad se aprobaron las normas que no fueron objeto de modificaciones.

La iniciativa con- templa un nuevo procedimiento para nombrar a notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros, en el que participa la Alta Dirección Pública (ADP) que seleccionará a los postulantes en base a sus méritos y la rendición de un examen, entregando una terna con los mejores puntajes al ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien nominará a quien ocupará el cargo. Con esto, el poder judicial queda fuera del proceso de nombramiento.

Precisamente ese fue el primer tema en ser abordado durante el debate en particular, pues el senador Pedro Araya renovó una serie de indicaciones que excluían a la ADP y modificaban el sistema propuesto, argumentando que dicha entidad no era la más indicada para realizar la selección. Lo que se rechazó con 4 votos a favor y 30 en contra. Con esa votación, se dieron por rechazadas otras 13 indicaciones relacionadas