viernes 26 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 26-09-2025
    Senado: avanza moción que reconoce como víctimas de violaciones a los DD.HH a conscriptos entre 1973 y 1990
    En condiciones de ser votado en general por la Sala del Senado quedó el proyecto que reconoce la calidad de víctimas de violaciones a los derechos humanos a quienes cumplieron con el servicio militar en el período entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, y que hubiesen sido objeto de tortura, apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes del Estado, en el marco del cumplimiento de ese servicio.
    Ello, luego que la Comisión de Derechos Humanos aprobara la idea de legislar. En lo fundamental, la moción busca reconocer dicha condición a las personas antes señaladas, salvo que hayan sido condenadas por crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos en el período señalado.
    Asimismo, la iniciativa busca reconocer el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
    Freddy Mora

