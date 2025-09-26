Política 26-09-2025

Senado: avanza moción que reconoce como víctimas de violaciones a los DD.HH a conscriptos entre 1973 y 1990

En condiciones de ser votado en general por la Sala del Senado quedó el proyecto que reconoce la calidad de víctimas de violaciones a los derechos humanos a quienes cumplieron con el servicio militar en el período entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, y que hubiesen sido objeto de tortura, apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes del Estado, en el marco del cumplimiento de ese servicio.

Ello, luego que la Comisión de Derechos Humanos aprobara la idea de legislar. En lo fundamental, la moción busca reconocer dicha condición a las personas antes señaladas, salvo que hayan sido condenadas por crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos en el período señalado.

Asimismo, la iniciativa busca reconocer el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

