Política 23-09-2023

Senado: Comisión de Trabajo despacha a Hacienda mensaje que establece cambios al seguro de cesantía



Directo a la Comisión de Hacienda del Senado, se dirige el proyecto en segundo trámite que flexibiliza el acceso e incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo. Esto luego que los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social despacharan la propuesta aprobándola en general y particular.

El mensaje que cuenta con suma urgencia, busca aumentar la cobertura mejorando los beneficios para quienes tienen contratos indefinidos o a plazo fijo, como también para trabajadores y trabajadoras de casa particular. Así, se reducen los meses de carencia para ser beneficiario de este seguro, se aumenta el número de giros y el monto del segundo de éstos, y se automatiza la prestación en situaciones de catástrofe y alerta sanitaria.

De acuerdo a cálculos del ministerio del Trabajo, la norma aumentaría la cobertura del Fondo de Cesantía Solidario (FCS) en un 26,5% en promedio. Esto significaría más potenciales trabajadores a plazo fijo elegibles al FCS, registrándose un 45,7% mayor de cobertura respecto de aquella determinada de acuerdo a las disposiciones vigentes. En el caso de la Cuenta Individual por Cesantía, los beneficiarios aumentarían en un 12,6%.

Respecto al aumento del total de beneficios del FCS, las y los trabajadores a plazo fijo serían los más beneficiados puesto que se generaría un alza de 53,9%, según se estima.

En lo procedimental, parte de estas alzas responden a disminuir el número mínimo de cotizaciones registradas que permite el acceso a las prestaciones con cargo a la Cuenta Individual por Cesantía, de 12 a 10 en caso de trabajadores con contrato indefinido o de casa particular; y de 6 a 5, en el caso de trabajadores con contrato a plazo fijo.