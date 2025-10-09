jueves 09 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 09-10-2025
    Senado: comisión despacha proyecto que establece excepción al secreto y reserva bancaria en caso de altas autoridades
    En condiciones de ser analizado por la Comisión de Seguridad Pública quedó el proyecto, en primer trámite, que modifica la Ley General de Bancos, con el objeto de establecer una excepción al secreto y reserva bancaria, respecto de diversas autoridades.
    La iniciativa que tuvo su origen en mociones refundidas de los senadores y senadoras: Alejandra Sepúlveda, Esteban Velásquez y Francisco Huenchumilla, fue despachada en particular por la Comisión de Economía.
    Cabe precisar que el proyecto permite a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), la apertura de la reserva bancaria de altas autoridades del Estado, en casos de operaciones sospechosas, lo que generó un amplio debate, especialmente, en torno a los riesgos de abusos y el potencial uso político, de dichas facultades.
    La norma contempla en estas hipótesis al presidente de la República, ministros, parlamentarios, alcaldes, concejales, consejeros regionales, ministros de la Corte Suprema y autoridades del Ejército. Además del director nacional de Gendarmería, jueces de garantía y los integrantes del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
    Freddy Mora

