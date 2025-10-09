Política 09-10-2025

Senado: comisión despacha proyecto que establece excepción al secreto y reserva bancaria en caso de altas autoridades

En condiciones de ser analizado por la Comisión de Seguridad Pública quedó el proyecto, en primer trámite, que modifica la Ley General de Bancos, con el objeto de establecer una excepción al secreto y reserva bancaria, respecto de diversas autoridades.

La iniciativa que tuvo su origen en mociones refundidas de los senadores y senadoras: Alejandra Sepúlveda, Esteban Velásquez y Francisco Huenchumilla, fue despachada en particular por la Comisión de Economía.

Cabe precisar que el proyecto permite a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), la apertura de la reserva bancaria de altas autoridades del Estado, en casos de operaciones sospechosas, lo que generó un amplio debate, especialmente, en torno a los riesgos de abusos y el potencial uso político, de dichas facultades.

La norma contempla en estas hipótesis al presidente de la República, ministros, parlamentarios, alcaldes, concejales, consejeros regionales, ministros de la Corte Suprema y autoridades del Ejército. Además del director nacional de Gendarmería, jueces de garantía y los integrantes del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

