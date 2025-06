Política 12-06-2025

Senado: con votación de mayoría aprueban moción que propone multas para quienes no concurran a las urnas



Por 30 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, el Senado despachó a la Cámara de Diputadas y Diputados la moción que establece multas a beneficio municipal -que pueden superar los 344 mil pesos (desde 0,5 a 5 unidades tributarias mensuales)- para los electores que no sufraguen en elecciones y plebiscitos.

El proyecto propone que, en caso de reincidencia de la infracción (no votación en las dos últimas elecciones consecutivas), el juez que conoce la causa podrá elevar la multa al doble.

Establece excepciones, entre otras: enfermedad el día de la elección o plebiscito; estuvieren ausentes del país o en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación; y desempeño de determinadas funciones.

Contempla que durante el período que media entre la notificación de la citación y antes de la notificación de la sentencia definitiva, el denunciado siempre podrá pagar anticipadamente la multa, lo que pondrá término a la causa. En este caso, el valor de la multa será de 0,5 unidades tributarias mensuales.

El proyecto, que fue despachado a segundo trámite, generó debate en torno a la habilitación del sufragio extranjero. Con todo, el ministro de la Segpres anunció reserva de constitucionalidad no respecto a la admisibilidad, sino respecto a que debería haber pasado a la Comisión de Hacienda, pues irroga gasto fiscal, sentenció.