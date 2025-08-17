domingo 17 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 17-08-2025
    Senado: dan inicio a ciclo de conversatorios sobre los desafíos de la justicia frente a la nueva realidad delictual
    Con la presencia del presidente del Senado, Manuel José Ossandón se dio inicio al ciclo de charlas organizado por el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián (USS).
    La actividad que se desarrollará hasta el 13 de noviembre, en el Salón de los Presidentes del Congreso Nacional en Santiago, busca analizar los desafíos que genera el crimen organizado en las instituciones que combaten su accionar. Todo ello en un contexto de crecientes asesinatos y secuestros encabezados mayoritariamente, por bandas internacionales.
    En este primer conversatorio titulado “Desafíos de la justicia penal a la luz de la nueva realidad criminal de Chile”, el titular de la corporación reflexionó acerca de la penetración en la sociedad del crimen organizado y la complejidad con que actúa la Fiscalía pensando en las distintas aristas del proceso investigativo.
    En este panel participó el citado legislador junto al Fiscal Nacional Ángel Valencia; el exdiputado y exministro del Interior, Jorge Burgos; y el rector de la USS, Hugo Lavados.

    Freddy Mora | Imprimir | 15

    INE: el ingreso laboral promedio mensual en la Región de Maule fue de 655.862 en 2024.
    ACHM y Ministerio de Agricultura revisan proyectos de ley y prioridades para las comunas rurales
    Diputado Sepúlveda (PR): "fuertes alzas de luz impactan a la Región"
    Senado: Atención preferente a personas con discapacidad pasa a su último trámite
    Diputado Gustavo Benavente (UDI) destaca nueva ley que agiliza construcción de embalses agrícolas
