Política 01-02-2024

Senado despacha a la Cámara norma que define el concepto de carne y prohíbe denominar como tal a sus sustitutos vegetales



Su tercer trámite deberá cursar el proyecto que define el concepto de carne y prohíbe dar esa denominación a productos que no sean de origen animal. Esto luego que la Sala del Senado aprobara en general y particular la propuesta con 29 votos a favor y 3 abstenciones.

En lo sustantivo, el texto busca asegurar que lo que se vende como carne, realmente lo sea, no abriendo el espacio a sustitutos. Así se establece que en el caso que un producto incorpore otros ingredientes, se señale de manera expresa.

La Comisión de Agricultura estudió la moción introduciendo cambios, de allí que ahora las diputadas y diputados deberán revisar estos cambios en la siguiente etapa tras el receso legislativo de febrero.

El proyecto establece que “Con la denominación de carne, se entiende la parte comestible de los músculos de los animales de abasto como bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos, camélidos, y de otras especies aptas para el consumo humano. Las carnes de animales de caza en sus procedimientos de manejo, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta deberán ceñirse a lo dispuesto en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, y a la norma técnica dictada para éstas, aprobada por decreto del Ministerio de Salud, la que se publicará en el Diario Oficial".