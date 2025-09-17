miércoles 17 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 17-09-2025
    Senado despacha proyecto que crea la calificación jurídica de Ausente por Desaparición Forzada
    En condiciones de cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados quedó el proyecto que introduce la calificación jurídica de Ausente por Desaparición Forzada y crea un registro especial.
    El Senado despachó la iniciativa en general y en particular, con votos de mayoría. No obstante, durante las solicitudes de votación separada, la norma que otorgaba facultades administrativas a la Subsecretaría de Derechos Humanos, para incluir casos en el registro especial, no alcanzó los votos necesarios.
    La iniciativa tiene como objetivo reconocer jurídicamente a las víctimas de desaparición forzada durante el periodo que va entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, con el fin de simplificar varios trámites que deben realizar los familiares de éstas.
    La iniciativa establece la calidad jurídica de persona ausente por desaparición forzada a las víctimas de la dictadura cívico-militar correspondiente al período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
    Explicaron que para cumplir este objetivo, se crea un registro público y gratuito a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. La inclusión en dicho registro, en caso alguno, podrá generar compensaciones económicas.
