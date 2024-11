Política 08-11-2024

Senado: inician debate de partida del Ministerio de Salud



Con el debate sobre los principales puntos de discrepancia en torno al presupuesto del Ministerio de Salud, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos culminó la primera jornada de votación del proyecto de ley de Presupuestos 2025.

Los parlamentarios acordaron votar las indicaciones presentadas a la partida del Ministerio de Salud luego que hoy se diera un debate que analizó las principales demandas que se han hecho ver a las autoridades, en particular a la ministra del ramo, Ximena Aguilera.

Así se acotó que los problemas están en que “no se entrega un solo peso para aumentar el per cápita basal”, “no se genera un ítem de seguridad para los centros de salud”, “no se aumenta la construcción de recintos de la atención primaria”, “solo se consignan inversiones de arrastre” y “las listas de espera crecen por la falta de insumos en los hospitales porque no se pueden pagar”.