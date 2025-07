Política 16-07-2025

Senado: realizan sesión reservada donde se abordó vinculación de funcionarios de la defensa en tráfico de sustancias

La presidenta de la Comisión de Constitución, senadora Paulina Núñez, valoró la sesión reservada que fue citada para abordar la vinculación de algunos funcionarios de la Defensa Nacional con una eventual acción del crimen organizado.

En la sesión estuvieron presentes la ministra de Defensa, Adriana Delpiano; el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; y los jefes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, entre otros invitados y asistentes.

"Consideramos fundamental poder abordar de manera reservada los hechos que hemos conocido y discutir el rol que debe asumir el Congreso Nacional, no solo reaccionando ante lo urgente, sino también impulsando acciones concretas para evitar que el crimen organizado continúe infiltrándose en nuestras instituciones", dijo la senadora.

Agregó que "este tipo de situaciones no solo debilita la democracia, sino que compromete directamente la seguridad y defensa de nuestro país”.

Por su parte, la ministra de Defensa explicó que ella hizo "un relato de los hechos y de las medidas que se están tomando y ver si van a haber o no, medidas de carácter legislativo… La justicia es la que está investigando y la que nos irá informando de cómo se van dando los pasos".