Senado: unánime apoyo a reforma que aumenta requisitos para el voto de extranjeros
Un contundente respaldo otorgó la Sala del Senado al proyecto de reforma constitucional en materia de derecho de sufragio de personas extranjeras, al aprobar por la unanimidad de los presentes la iniciativa que aumenta los requisitos para que puedan votar los extranjeros en Chile. Ahora, pasa a la Cámara Baja a cumplir su segundo trámite.
Cabe recordar que esta iniciativa ingresó el martes al Senado y la Comisión de Constitución la analizó en dos sesiones para conocer en detalle la propuesta del Ejecutivo.
La propuesta aumenta de 5 a 10 los años de residencia ininterrumpida de avecindamiento en Chile para poder sufragar. La reforma precisa que sólo se considerarán avecindados a partir del momento en que obtengan un permiso de residencia definitiva.
Asimismo, se regula el periodo de tiempo, durante el avecindamiento, en que los extranjeros pueden salir del país, sin que dicho cómputo sea interrumpido y se incorpora una disposición transitoria que señala la entrada en vigencia de las modificaciones establecidas en esta ley, las que regirán desde 2026 y no se aplicarán en estas elecciones.
