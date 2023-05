Política 18-05-2023

Senador Coloma (UDI) analizó situación económica actual



El presidente del Senado y parlamentario por la Región del Maule, Juan Antonio Coloma, expresó su preocupación por el panorama económico actual, poniendo paños fríos al optimismo del Gobierno que ha permitido retomar la discusión tributaria.

Si bien el titular de la Cámara Alta impulsó con fuerza la agenda coordinada de seguridad y el fast track asociado, sostuvo que echo de menos que haya mucho más preocupación por lo que está pasando económicamente en Chile. Estamos pasando un momento económico complejo, hay una inflación que no cede, galopante.

Abriendo una nueva temporada del programa Profundidad de Campos de TvSenado, indicó que El ministro dijo que lo peor había pasado. Yo no lo tengo tan claro. Si salgo de acá, la gente -con toda razón- me va a decir oiga, la inflación me mata, es terrible. Uno dice no va a ser el 12, va a ser el 9% pero es una cantidad muy alta; como está todo indexado a U.F., los dividendos son más caros, los alimentos son más caros y los sueldos no suben proporcionalmente, agregó.

Debido a esto, la autoridad reconoció que me gustaría más un gobierno concentrado en la inflación y el empleo. Me preocupan las últimas cifras de empleo. Empezando el invierno ha empezado a aumentar este desempleo y eso es bien complejo en países como el nuestro que son más estacionales.