Política 18-11-2023

Senador Coloma (UDI): “pedimos al Gobierno que sea eficiente en la lucha contra la delincuencia”

“Llamamos al gobierno a tomar el control de la seguridad del país, no estamos en una situación normal y necesitamos que, junto con la tramitación de proyectos, exista una actitud más enérgica y una aplicación más estricta de las leyes. Aquí, los delincuentes, los narcotraficantes y secuestradores no pueden ganar esta pelea”.

Así se refirió el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, al hacer un balance de la agenda de seguridad, a la luz de los últimos acontecimientos que han impactado la opinión pública con casos de secuestros y extorsiones.

Al respecto, el parlamentario dijo que “le pedimos al gobierno que sea eficiente en la lucha contra la delincuencia. Hemos aprobado nuevos instrumentos legales –ningún gobierno había tenido estas facultades- para la recuperación de la seguridad en Chile”. Precisó que “esta semana vamos a llegar a despachar 19 de los 31 proyectos de la agenda prioritaria en materia de seguridad. La agenda avanza pero no en el tranco deseado. Es evidente que el trámite de la ley de usurpaciones generó esquirlas y frenó un avance en materia de seguridad que hoy se lamenta”.

Agregó que “nos preocupa la lentitud del Ejecutivo en la creación de la Defensoría de las Víctimas, la ley Inteligencia y la que regula uso de la fuerza. También está retrasada la creación del Ministerio de Seguridad, la norma que regula el control de identidad en pasos fronterizos, la reincidencia y el rol preventivo de las municipalidades”.