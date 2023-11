Política 10-11-2023

Senador Galilea (RN) por reforma de pensiones: “hemos hecho propuestas al Gobierno para un acuerdo razonable”



A un año de la presentación de la reforma previsional que impulsa la actual administración de gobierno, el senador Rodrigo Galilea se refirió a este proyecto que se encuentra en el Congreso pero no ha logrado avanzar por falta de acuerdos, pese que existe una opinión transversal en mejorar las pensiones.

Al respecto, Galilea, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión social, indicó que “siempre hemos estado dispuesto a lograr un buen acuerdo previsional para el país, que debiera tener básicamente tres elementos: mejorar la administración de los fondos de pensiones todo aquello que sea posible; elevar el nivel de ahorro que los chilenos hacemos para nuestra vejez”.

Asimismo, el presidente de Renovación Nacional afirmó que “hoy ahorramos cerca del 10% de nuestra remuneración, eso hay que subirlo al orden del 16%. En tercer lugar, mejorar la pensión a buena parte de quienes actualmente están jubilados”.

“Esto no es fácil, requiere generosidad y, sobre todo, encontrar un mecanismo para que mejorar la pensión del sector ya jubilado, no termine perjudicando a quienes se van a jubilar los años siguientes”, comentó el parlamentario por el Maule.