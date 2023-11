Política 24-11-2023

Senador Galilea (RN) valoró mensaje de Eduardo Frei Ruiz-Tagle por opción "a favor"



En el marco de la campaña previa al Plebiscito Constitucional del 17 de diciembre, se suman voces que entregan respaldo a las opciones a favor y en contra.

Al respecto, el senador por el Maule y presidente nacional de RN, Rodrigo Galilea, valoró el mensaje del ex Presidente, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, apoyando el a favor.

El parlamentario indicó que el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle tomó la decisión de votar a favor. Nosotros valoramos desde RN su postura y nos parece muy correcto lo que ha señalado, porque es muy coincidente con lo que ha dicho RN: aprobar esta propuesta es mirar hacia el futuro, es dar por superado una disputa que lleva demasiado tiempo”.

Galilea agregó que la propuesta tiene cuestiones muy relevantes hacia el futuro del país: reforma correctamente el sistema político, incorpora instituciones como la agencia anticorrupción, la sala cuna universal, defensoría de las víctimas, nos permite mirar el futuro del país con una cara de optimismo. Eso es lo que valoramos y compartimos con el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle.

Cabe recordar que este sábado 25 de noviembre, SERVEL publicará en su sitio web y diarios, las nóminas de vocales de mesa y recintos de votación para el plebiscito.