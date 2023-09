Política 13-09-2023

Senador Rodrigo Galilea es electo como nuevo presidente de Renovación Nacional



Finalmente, el senador Rodrigo Galilea fue electo presidente de Renovación Nacional (RN), con un 53% de los votos frente al 47% de la lista encabezada por la senadora Paulina Núñez, en las elecciones internas del partido en todo el país y en la cual participaron más de 10 mil militantes.

Galilea asumirá la presidencia de RN, en reemplazo del senador Francisco Chahuán, y estará acompañado en la directiva junto a Andrea Balladares como secretaria general, donde también se encuentra el alcalde de Linares, Mario Meza y el senador José García Ruminot como primer vicepresidente. También van como vicepresidentes, la diputada Ximena Ossandón, Pedro Pizarro, Rugerio Cozzi, Giannina González, Ricardo Kuschel, Diego Paco y Perla Seguel.

“Renovación Nacional es un partido opositor propositivo, que es constructivo, que sabe proponer ideas. Y eso queremos dejarlo marcado en este mismo momento. Por supuesto que a todas aquellas iniciativas del Gobierno que nos parezca, que no le hacen bien a los chilenos, RN estará ahí diciéndoles que no. Pero no un no a secas, Renovación Nacional siempre tendrá una propuesta interesante, una propuesta inteligente, constructiva para solucionar los problemas que aquejan a los chilenos”, señaló Galilea en su primer discurso como presidente electo.

Las propuestas que se pretenden instalar estarán en las áreas de salud, previsional, seguridad, como prioridades establecidas en la campaña interna.