Política 31-10-2024

Senador Rodrigo Galilea: “he visto al Gobierno más preocupado de contener daños políticos”



Como un caso de alta gravedad donde la gestión de crisis debió llevarse por caminos diferentes, describió el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, la compleja situación derivada de las denuncias por abusos sexuales contra el removido exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

“Era particularmente importante haber hecho inmediatamente un movimiento, haber sacado a Monsalve de ese cargo, haber empatizado con la víctima y haber dado todas las condiciones para que la investigación se haga lo mejor posible y en el menor tiempo posible”, indicó el parlamentario en el programa Profundidad de Campos de TV Senado agregando que se trata de “una acusación gigantesca, muy, muy grave. Creo que el gobierno no actuó con buen criterio. Monsalve menos”.

“Creo que no tuvo buen criterio el gobierno. Se sabe que el martes, el presidente de la República y la ministra Tohá se enteraron del hecho y que Monsalve había ido a revisar las grabaciones del hotel. Ese mismo dato, ese mismo antecedente debió haberlos hecho tomar la decisión. Decir ¿sabe qué? ‘Tú eventualmente cometiste un delito’ (…) ¿Qué es lo que hace una persona de buen criterio? Decir ‘Monsalve, usted para el lado, vamos a investigar. Tú además por tu cargo no puedes seguir vinculado a la policía, a Carabineros porque de alguna manera estás influyendo en la investigación del Ministerio Público”, reflexionó.