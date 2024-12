Política 07-12-2024

Senadora Rincón (DEM) y la reforma de pensiones: "la mayor dificultad es la defensa de la ideología"



Con los tiempos apremiando por los compromisos para despachar de la Cámara Alta la reforma previsional, la senadora Ximena Rincón (DEM) indicó que los factores ideológicos, así como el crecimiento de la informalidad, aparecen como los principales nudos para cumplir con las expectativas de mejorar las pensiones.

"Son temas que son complejos, pero al final del día, lo que tiene que hacer una reforma es cumplir lo que promete, no establecer una promesa que al final se diluya en el tiempo", expresó la legisladora en Profundidad de Campos en TV Senado.

De igual modo apuntó a las doctrinas partidistas como una de las barreras para las próximas semanas: "creo que la mayor dificultad es esta defensa de la ideología, de tratar de meter ciertos mecanismos que no han funcionado en ninguna parte e insistir en que aquí se defiende a una u otra cosa y no transparentar los números".

Para la ex ministra del Trabajo con Michelle Bachelet, las cifras, como que "de cada 100 pesos en las cuentas de los trabajadores, 30 son de cotización y 70 de rentabilidad", como dato real, no puede pasarse por alto, por lo que revisar el monto de cotización, ajustar la expectativa de vida, implementar un seguro de longevidad o sobrevida y controlar la informalidad son puntos clave para mejorar las pensiones.

"Cualquier reforma que hagamos tiene que cumplir con el objetivo que promete y es mejorar las pensiones. Tenemos un problema que se está instalando, que aumenta la informalidad. Vamos caminando al 30% de informalidad. Va a dar lo mismo qué sistema de pensiones tengamos, porque si no cotizas, no ahorras, si pides a los pocos que tienen formalidad que financien a todos los demás, vamos a tener un problema igual", resumió.