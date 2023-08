Política 10-08-2023

Senadora Rincón denuncia abandono del Estado: Liceo Politécnico de Cauquenes lleva 13 años de clases en containers

- Tras el terremoto de 2010, se habilitaron dependencias de emergencia, que terminaron transformándose en definitivas.



Como un claro caso de abandono del Estado, calificó la Senadora Demócrata por el Maule Sur, Ximena Rincón González, los trece años que la comunidad educativa del Liceo Politécnico de Cauquenes Pedro Aguirre Cerda lleva funcionando en container y otras construcciones de emergencia que ya cumplieron su vida útil y que no permiten desarrollar todo el potencial de los jóvenes y los docentes que deben soportar el frío, las goteras y el calor.

La Senadora, que visitó el establecimiento sostuvo que lo que se vive en el politécnico de Cauquenes claramente no es responsabilidad de este Gobierno ni de la actual administración municipal. Agregó que desde 2010, hubo tres administraciones que no priorizaron un nuevo edificio para el Liceo y un Gobierno comunal que tampoco logró posicionar este tema como una prioridad.

“Ahora que el liceo pasará a Servicio Local de Educación Pública es el momento de dar el empuje definitivo al proyecto que permitirá que el Liceo Pedro Aguirre Cerda tenga dependencias acordes al siglo XXI. Obviamente las de ahora cumplieron su vida útil y obviamente no es un problema de este Gobierno ni de la actual administración municipal. Lo que viven profesores, asistentes de la educación y alumnos no es digno, lo que obliga a un esfuerzo conjunto del nivel central, regional y comunal para que el Liceo Politécnico pueda cumplir su misión educativa con las mejores condiciones de infraestructura posibles. Este es un desafío para que quienes nos dedicamos a la política dejemos diferencias de lado y cumplamos un objetivo tan loable ”, aseguró la legisladora.

Añadió que ya ofició al Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, para conocer el estado de situación del proyecto y así conocer cuándo se ejecutará o si hay alguna traba que requiera eliminarse para sacar la iniciativa adelante.